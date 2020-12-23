Twitter 計劃將白宮帳戶「歸零」 拜登將由0追隨者開始 ？

社交媒體與新媒體的影響力與日俱增，小如私人企業，大至國家元首，都會運用相關平台發放資訊，甚至建立形象。不過，不久前才被選舉人團確認贏得美國總統大選的拜登，在正式上任後，也許要在社交媒體上花一些功夫，因為有消息指Twitter打算在拜登上任後，「清空」總統 @POTUS 與白宮@Whitehouse帳戶，也就是說將追逐者（Followers）歸零。

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此外，@ VP，@ FLOTUS，@ PressSec，@ Cabinet和@LaCasaBlanca的帳戶也將「清空」去，而根據 《華爾街日報》報道，拜登陣營和Twitter追隨者是否適合轉移一事有爭拗。在2017年，特朗普上任時有所不同不同，當時Twitter將「奧巴馬時代」的追隨者轉移即將上任政府（特朗普團隊）的帳戶，當時帳戶上並沒有任何推文。

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對於為何以上述手法處理，Twitter官方並未有正面回應，只是向外媒表示正與拜登團隊商討如何處理白宮帳戶「過戶」事宜，正從多方向角度討論。發言人又指，明白拜登團隊認為將失去巨大數字的追隨者，或會令他們在媒體上的影響力減少，因此而感到不滿。

雖然處理手法未明，但發言人解釋，在就職典禮當天，追蹤任何一個「過渡」帳戶的人將會受到帳戶將會被存檔（Archive）的通知，另外他們可以選擇追隨拜登政府的新帳戶，但詳細情況則要等待雙方討論。

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責任編輯：翁嘉陽