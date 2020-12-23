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【建期付款】再有啟德買家撻訂　上車不成反傷荷包　兩年唔見逾百萬

股樓投資 15:20 2020/12/23

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經濟前景未明，再有買家撻訂。成交紀錄冊顯示，已屆現樓，位於啟德的OASIS KAI TAK，再錄一宗撻訂，單位為2座5樓B室，實用面積494平方呎，兩房間隔，於2018年1月，以1,070.9萬元易手，買家最初選用建築期二按計劃，其後轉用靈活建築期付款計劃，成交價降至1,058.6萬元。及至近日，買家終止交易，料遭沒收樓價一成之訂金，即損失105.86萬元，是該盤月內第三宗撻訂。

值得留意的是，近期撻訂者多數用建築期付款。所謂建築期付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓才承造按揭，最大的好處是，方便換樓客及租客調配資金，不必同時應付新舊物業的按揭或租金，但代價是折扣較少，而且成交期變相被拖長，若買家上會時，樓價大跌，即現價低過購入價，或遇上估價不足困局，終要多付首期才能上會，隨時得不償失。

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雖然月內再錄撻訂，但會德豐地產未有因此嚇怕，反而加價重推，單位定價由2018年的1,223.8萬元，加至1,272.2萬元，加價約4%。事實上，新盤市場久不久便錄撻訂，雖然或多或少影響部分買家入市意欲，但發展商始乎未有嚇怕，多數都加價重推撻訂單位。

【欲哭無淚】再有新盤買家撻大訂　都用俗稱「滴滴金」的付款方法【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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撻訂 OASIS KAI TAK 會德豐地產

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