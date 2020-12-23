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【大行報告】瑞銀睇好內地雲市場　調高呢隻雲瑞股目標價40％ 潛在升幅2成

股樓投資 15:34 2020/12/23

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瑞銀發表報告指出，在10月份對中國IT經理作出調查，以了解新冠疫情後企業資源規劃（ERP）優次。調查確定ERP支出環境具韌性及雲采用率更快，越來越多用戶開始使用軟件即服務（SaaS）模式。

報告認為，中國供應商在今年的市場佔有率較去年有所增長，相信這有助金蝶國際（00268），實現2019至2023雲業務銷售年復合增長率在約40%的目標。瑞銀把金蝶目標價由24元上調41.7%至34元，維持「買入」評級。

【港股追蹤】納入港股通首日吸資2.4億元 京東健康破頂升近8% 詳情請按【見下頁

金蝶股價最新報28.35元，升2.9%，成交額3.2億元。

瑞銀指出，金蝶估值重估是由收入組合轉向雲業務、贏得大客戶及經常性收入更高所帶動，預期估值仍會上升，因為其雲業務訂單強勁及具良好的競爭定位。

調查也顯示，大部分金蝶的用戶都願意在未來採用雲端產品並支付費用，其使用者滿意度較去年有提升。隨著金蝶最近宣布與大型企業的大規模雲交易，瑞銀對其雲業務銷售增長潛力更為樂觀。報告又指，金蝶在今年下半年額外聘請1,500名研發人員，預計毛利率壓力將會持續至2021至2022年。

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記者：李兆明

雲端 軟件 大行報告 金蝶國際（00268） SaaS 瑞銀

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