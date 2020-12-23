【新股IPO】傳內地問答網站知乎計劃上市 將選址美國或香港

內媒消息指，內地最大問答網站「知乎」正籌備首次公開招股（IPO）報告及上市申請書，現已確定高盛、摩根士丹利和瑞信3家承銷投行，並會於香港或美國上市。對此，知乎暫未回應。

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知乎於2011年獲得李開復的第一筆天使輪投資，後再完成了6輪融資。其投資者包括啟明投資、賽富投資、騰訊、百度等互聯網巨頭。在2019年8月12日知乎完成了4.5億美元的F輪融資，本輪融資由快手領投、百度跟投，騰訊（00700）和今日資本原有投資方繼續跟投。

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據企查查資料顯示，知源最大股東為創辨人周源，持股21.2%，創新工場管理的基金北京創新方舟科技有限公司持股比例約18.1%；賽富投資通過旗下基金廈門思源投資管理有限公司持股約10.6%；騰訊通過深圳市利通產業投資基金有限公司持股約9.7%；搜狗持股約3.1%。

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