【好想去日本】東京迪士尼明年3月改票價　按人流加減門票價格

▲ 日本東方樂園宣布，東京迪士尼渡假區將於2021年3月起，門票價格轉用按人流多寡收費。

疫情令全球旅遊業受挫，連帶拖累依賴旅客的主題樂園生意。據《日經中文網》報道，

日本東方樂園宣布，東京迪士尼渡假區將於2021年3月起，門票價格轉用按人流多寡收費，即是人流暢旺時提高票價，以此縮減淡旺季入園人數差距。

據悉，成人一日門票的價格在計劃下，周末節日和旺季定為8,700日圓，較之前提高500日圓。不同時段入園的收費亦有不同，舉例：於10時30分入圍的成人門票價格為8,200日圓，正午以後入園票價為7,700日圓。而兒童門票亦會相應提高。

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迪士尼酒店住客專享 明年2月起推提前入場門票

東京迪士尼有今次的決定，主因為希望通過改變價格，避免節日人流太暢旺。該樂園於7月恢復營業後，為了減低疫情爆發風險，限制入園人數，以及減少入園遊客與卡通人物接觸的機會。

另外，迪士尼酒店將於2月20日起，試售「提前入場門票」，即是酒店住客可以提早1小時進入迪士尼海洋公園，門票價格為3,000日圓。而該計劃將持續至3月31日。

責任編輯：馬意文

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