【英國疫情】變種病毒傳播快 醫院斥疫苗運送過慢

英國疫情嚴峻，英國變種新冠病毒快速傳播。英國過半的醫院信託和3分2的英國醫生均憂慮，由於他們目前還沒有收到可接種新冠疫苗，恐增加英國變種新冠病毒傳播的風險。對此，英國國民保健署（NHS）表示，關注的新冠疫苗運送速度。

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英國醫學會協會（British Medical Association）主席沃特雷（Richard Vautrey）要求政府加快運送，由輝瑞（Pfizer） 及BioNTech研發的疫苗，以挽救更多的生命。

沃特雷表示，現時需要在最短的時間內製作數百萬劑的疫苗，情況十分危急。

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沃特雷形容，新冠疫苗是醫生，國民，乃至國家的第一優先關注事項，特別在變種新冠病毒正傳播的情況之下。

對於未接收到疫苗的醫生表示感覺沮喪，沃特雷表示可以理解，因為醫生都想盡快為自己的患者接種，特別是較為體弱的病人。

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自兩個星期前，考文垂（Coventry）的基南（Margaret Kennan） 成為首個接受注射的病人後，英國135間醫院尚未收到第一批疫苗供應。

對此部分醫院表示失望。根據衛報報道，現時僅有57間醫院已接收疫苗，並可以進行注射。

《衛報》報道指，預計有500萬劑輝瑞疫苗會於今年年底將到達英國。此足以給英國80歲或以上的長者及護理院員工接種兩次。

責任編輯：李俊儀