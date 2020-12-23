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【網上展覽】創新科技嘉年華在線舉行　科企學校齊展示科研成果

商業 14:05 2020/12/23

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「創新科技嘉年華2020」今日（23日）至12月31日在線舉行，展示超過170項本港大學、研發機構、政府部門、非政府機構和科技企業的創科成果（政府新聞網圖片）

創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2020」今日（23日）至12月31日在線舉行，展示超過170項本港大學、研發機構、政府部門、非政府機構和科技企業的創科成果，並有一系列創科工作坊和講座，啟發大眾對創科的興趣，進一步在社區推廣創科文化。

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多間企業、學校等展出多項本地創新發明和科研成果，包括由納米及先進材料研發院研發的「沖廁水消毒系統」，透過納米氣泡減少沖廁水中細菌和病毒；由宣道會陳朱素華紀念中學研發的「C.A.R.D.──AR愛心玩具識別學前讀寫障礙學童」，利用擴增實境手機應用程式、圖片識別技術和3D打印技術製作立體玩具，以測試有潛在讀寫障礙的學童，有助及早為患者安排治療。
 
嘉年華期間將在線舉行72場不同主題的創科工作坊、約40場由業界人士主講的創科講座，以及特色創意比賽和遊戲活動，讓市民了解創科在日常生活的重要性，以及培育年輕一代無限創意。
 
財政司司長陳茂波發表活動的開幕致辭時表示，政府在過去三年投放超過1,000億元推動多項創科基建和生態系統建設的政策措施，未來會繼續投資壯大創科人才庫，讓本地創科發展更加蓬勃。

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責任編輯：朱悅瀅

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