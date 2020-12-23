【CES 2021】CES全面數碼化　焦點主題包括數碼醫療與串流技術

▲ 1月11日起舉辦 CES全面數碼化 料1700展商參展

因疫情影響，明年的CES（美國消費電子展）將於1月11日至14日以數碼形式舉辦。年初舉辦的CES往往都是科企廠商在年初展示最新產品的良機，而今年大部分廠商，包括Samsung、LG、聯想、Sony、多間車企等將會繼續參展，發布產品。主辦機構CTA則表示，今年展會的焦點主題將包括醫療項目與家居串流娛樂。

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CES執行副總裁Karen Chupka表示，今年的全數碼化CES，希望藉數碼平台，安全地讓科企業界能參與展會，該企與微軟合作開拓線上平台，展會平台強調個人化體驗，並提供讓參加者與參展商會談、觀賞主題訪問等多種功能。主辦機構CTA預計，今年會有15萬人參加CES、展商數目將超過1700個。值得一提的是，展會會期完結後，數碼平台會繼續開放，參加者可繼續使用平台與展商聯繫，直至2月15日。

她指出，來年展會的主題將包括數碼醫療，因為疫症關係，今年有很多遙距醫療科技、數碼診症工具等出現。其次是與因消費者對家居娛樂的需求增長，加上遙距教育興起，讓串流有關的技術產品將更受關注。

另外，她亦提到，正在規劃階段的2022年CES亦將會包括數碼平台元素，亦預期屆時美國拉斯維加斯的會展會場會完成擴展，配合新的交通基建，可以提升展覽參加者的體驗。

記者: 周俊霖