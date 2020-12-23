【美國經濟】特朗普稱9000億美元抒困法案為恥辱 敦促國會盡快進行修改

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台Twitter上發布了一段影片，內容為回應國會本周初剛通過針對新冠疫情的抒困法案（coronavirus relief bill）。特朗普稱該9000億美元的法案為「浪費」及「恥辱」，並要求國會修改法案。由於抒困法案與聯邦政府開支法案捆綁，若特朗普拒絕簽署法案，極有可能導致聯邦政府停擺，皆因整個法案包含了聯邦政府在2021年首9個月的開支。

抒困法案中包括了600美元的一次性現金發放給合資格國民，特朗普表示該筆金額「少得荒唐」（ridiculously low），並應該增加至2000美元。「這本應是疫情抒困法案，但這（法案）與疫情完全無關。」特朗普指責國會通過的法案有很多不必要的開支，例如撥款4000萬美元予首都華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），他認為中心在疫情之後便關閉，而較早前國會亦撥款10億美元給首都區的博物館及展覽館，因此質疑這次撥款的原因。

【美國經濟】美國國會通過9000億美元紓困措施 正待特朗普簽署 【下一頁】

他同時質疑法案對外國的援助，包括對緬甸、柬埔寨、埃及和拉丁美洲等國數億十億美元的金援，認為這些錢應投放於幫助美國人民上。特朗普催促國會對法案進行修改，否則會將其留待予下任政府處理。「國會將這些金錢給予外國、遊說集團及利益人士，但給美國人的卻少之又少。」

民主共和兩黨於七月起便為此法案進行討論，但特朗普大部分時間並沒有參與。法案除了發放現金，亦包含了為有需要人士提供租金津貼、寬頻服務及每周300美元的失業救助金等。特朗普的拒絕簽署或令聯邦政府陷入混亂，因為這使國會無法批出明年聯邦政府的大部分開支。

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