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【新冠疫苗】林鄭：市民可自行決定接種疫苗款式　英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫（不斷更新）

Hot Talk 18:30 2020/12/23

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消息指，行政長官林鄭月娥下午將會見傳媒，交代最新疫苗進展。（資料圖片）

港府交代採購新冠疫苗的新進展，特首林鄭月娥稱，目前已與3家疫苗供應商達成協議，包括早前公布的1）科興生物疫苗、2)BioNTech和輝瑞研發的疫苗（由復星負責物流），以及達成協議的 3)阿斯利康及牛津疫苗。3款疫苗涉及2250萬劑，林鄭月娥稱，會繼續尋求第4家供應商，也強調市民在選擇接種疫苗的時間和品牌，都有自主權。

港府明年推全民自願打針•圖解三疫苗購置部署【下一頁】

中國疫苗科興1月率先抵港•一文看清科興、輝瑞、牛津疫苗特點【下一頁】

【18：30】現時政府每天可為約8萬名市民進行檢測，11月15日至12月20日，透過多個渠道，進行126萬次檢測。

【18：29】陳肇始表示，直至今日已就52個處所發出強制檢測公告，政府未來對強制檢測的力度會有所加大，未來亦會加強執法。社區有不同傳播鏈，因此會加大檢測力度，執法力度也會加強。希望政府發出檢測公告後，市民盡快進行檢測。

【18：27】陳肇始指，海外地區出現零星病毒變種個案，因此修改條例，就抵港人士強制檢疫，就病毒相關蔓延及模式，相關人士曾逗留地區，今天稍後刊憲，明天開始，英國抵港人士，要進行21天檢疫。

【18：24】食物及衞生局局長陳肇始表示，政府會適時向市民提供疫苗資訊，並加強監察疫苗接種後可能出現的不良反應，並將對數據進行分析。新冠疫苗研發期大為壓縮，不排除在大型。法例將為醫議人員提供民事法律責任保障，如接種人士出現不良反應，可向藥廠追討損失，保障基金將會提供法律援助。

【18：22】疫苗面世不等同於可以通關，要繼續嚴防疫情。

【18：20】政府會讓市民有接種紀錄，會以電子形式進行。創新科技局正建構電子系統，市民可在手機下載有關紀錄，包括接種第一針、第二針的紀錄，以及檢測紀錄。簡單而言，這是一個檢測及疫苗接種紀錄。

【18：18】市民對疫苗資料有一定知情權，所以進入接種環境時，會知道是接種另一款疫苗。市民可自行選擇在哪一個環境及時間接種，意味可選擇疫苗。

【18：17】政府的接種計劃，依賴環境及接種時間，醫院、私家診所、安老院或特定接種中心，很難會有多於一款疫苗選擇。

【18：16】政府考慮成立保障基金，若接種後，市民出現不良反應，基金會快速地為市民提供經濟援助。政府已制定相關機制及細則，目前正尋求法律意見。

【18：14】香港會按照外國做法，向藥廠提供免責權，如出現未能預見的嚴重不良反應，政府會承擔相關責任。

【18：13】若接種後出現不良反應，責任誰屬？林鄭指，疫苗經過測試、且會獲政專家檢測，接種疫苗好處遠比風險高。

【18：10】法例亦要求，市民要在知情情況下接種，政府已着手安排疫苗接種計劃。由於每款疫苗不同，每款疫苗運輸及儲存方式不同，政府會定時發佈有關疫苗詳情。政府已就此設立專責工作小組，由公務員事務局擔任、食物及衛生局局長擔任。

【18：07】將修改法例，容許食衞局局長在緊急情況下批准疫苗，用於政府大規模接種計劃之用，已就緊急使用疫苗設立顧問委員會，12位專家負責疫苗緊急使用工作，詳情名單稍後公布。

【18：06】林鄭月娥指，將會尋找第四種疫苗，以確保有足夠疫苗供市民使用。

【18：03】林鄭月娥指，參考衞生署建議，政府將採購兩種技術平台的疫苗，已和藥廠阿斯利康及牛津共同研發的疫苗達成協議，向港供應750萬劑疫苗，連同復星及科興的疫苗，意味特區政府已採購共2250萬劑疫苗，每次要打兩劑，所以已足夠香港民居使用。

【18：03】林鄭月娥指，要令市民安全有序接種疫苗，關注在疫苗供應緊張時，如何採購疫苗。

【18：01】行政長官林鄭月娥表示，今早召開了突別的行政會議，修改了疫苗使用的規例，並延長檢疫時間由14日至不多於28日。

【18：00】林鄭月娥即將會見傳媒。

另外，消息指，行會通過就使用新冠疫苗緊急立法，明年初提交立法會。行政會議今日召開特別會議，據聞通過就緊急使用疫苗立法。有傳媒最新引述消息指，行會賦權食衛局局長延長外國抵港人士的檢疫期，可以延至最長達28日。英國抵港人士檢疫期亦計劃延至21日。

此前，政府已禁止曾在英國逗留多於2小時的人士抵港；而已經由英國抵港的人士，須在指定檢疫酒店完成14日隔離後，再有7天強制家居檢疫令，並在抵港後第19或20日再次提交檢測樣本，結果呈陰性方可離開處所。

相關文章：

【輝瑞疫苗】輝瑞、阿斯利康稱疫苗適用於變種新冠病毒　BioNTech︰調整疫苗只須個半月

【香港經濟】大和：失業率勢回升　市民對疫苗乏信心防疫措施或維持至明年中

【輝瑞疫苗】復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗　已與航空公司商討

 

編輯：趙穎妍

疫情 新冠肺炎疫情 林鄭月娥 立法會 採購 牛津 中國 疫苗

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