【新冠疫苗】林鄭：市民可按時間選疫苗、擬設保障基金　英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫

▲ 林鄭月娥稱，會繼續尋求第4家供應商，也強調市民在選擇接種疫苗的時間和品牌，都有自主權。

港府交代採購新冠疫苗的新進展，特首林鄭月娥稱，目前已與3家疫苗供應商達成協議，包括早前公布的1）科興生物疫苗、2）BioNTech和輝瑞研發的疫苗（由復星負責物流），以及達成協議的 3）阿斯利康及牛津疫苗。3款疫苗涉及2250萬劑，林鄭月娥稱，會繼續尋求第4家供應商，也強調市民在選擇接種疫苗的時間和品牌，都有自主權。林鄭月娥同意稱，政府擬設保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的市民，提供經濟援助。

港府明年推全民自願打針•圖解三疫苗購置部署【下一頁】

中國疫苗科興1月率先抵港•一文看清科興、輝瑞、牛津疫苗特點【下一頁】

【19：25】記者會完結。

【19：22】食物及衞生局常任秘書長陳松青表示，對於採購疫苗會有最後把關，要港府批出緊急授權後才會進行採購。

【19：19】林鄭指，病毒檢測是關鍵，已做126萬檢測，需檢及必檢一群，相對抽出容易受感染人士，40多萬，陽性個案0.44%；應檢及盡檢一群也做了40多萬，陽性個案只有0.05%；其他市民，陽性個案0.1%；反映檢測是目標為本

【19：15】聶德權指，三種疫苗到港時間不同，但不同疫苗的儲存要求不同，加上優先群組的安排，故從操作層面上來看，難以同一地點提供不同疫苗。

【19：12】林鄭指，疫苗研發時間壓縮，但不能要藥廠承擔所有責任，故予藥廠一個免責權，但市民或擔心，若出事可向誰人索償，因此設立保障基金

【19：08】林鄭稱，要清零，香港需要策略，曾經有專家指，香港應更加謹慎及小心，部分情況是檢疫人士要等候數天才能進入檢疫中心，或部分檢測人士要數日才能收到短訊，政府會盡力改善

【19：05】林鄭指，接種疫苗是保護家人及香港，很難說疫苗接種計劃的的目標，但希望所有人都能接種疫苗。她又呼籲市民減少外出，即使假日亦應該保持防疫意識，甚至避免與家人聚會。

【19：00】林鄭表示，疫苗不會是市場行為，作為政府疫苗接種計劃，不可能市民完全自由選擇，但仍可以選擇不同的地方、時間點，而每個地方只會有一款疫苗提供，從這方面來看，市民仍可以選擇。

【18：56】她舉例稱，提供予私家醫生的疫苗，可能是特定疫苗，因為部分疫苗可能要經過稀釋，需要特定場合進行處理

【18：54】她解釋，有關疫苗接種款式的選擇上，市民可選擇接種的方式，如在私家醫生或公立醫院接種；但不能直接選擇疫苗款式，故不是完全「冇得揀」，若市民不想接種某一款疫苗，亦可選擇不在某個地點接種。

【18：52】目前疫苗採購工作仍在進行中，難以評估最終成本，若經費不足會再向立法會申請。暫時亦未決定疫苗賠償保障基金的金額。

【18：49】林鄭指，香港很多人誤傳資訊，因此疫苗需要進行公眾教育及廣泛宣傳，保持高透明度，並盡快反駁，澄清錯誤的資訊

【18：48】林鄭指，疫苗有效應該「講數據、講科學」，專家委會員會看不同疫苗的數據，是否在相關國家作緊急用途，因此市民不應根據疫苗的來源地作決定

【18：46】林正財表示，有信心接種率不低，因過去政府資助疫苗的接種率，安老院院舍的接種率一向很高，以流感疫苗接種為例，也逾八成

【18：45】安老事務委員會主席林正財表示，近期兩輪安老業檢測，檢測率均為100%；檢測十分有效，業界亦「有商有量」。他鼓勵安老院院友接種疫苗，家人亦應該鼓勵接種。數字顯示，長者感染後住院率較高、病情亦較為嚴重，因此長者接種疫苗可保護醫療體系

【18：42】許樹昌建議，注射疫苗後，宜留在接種位置15分鐘，以留意會否有不良反應

【18：41】疫苗第三期數據全是成年人，而且暫時未有小朋友死亡個案，所以小朋友不在優先接種群組之列。

【18：40】許樹昌亦表示，接種疫苗不能中途「換牌子」，因為目前無相關研究，兩劑疫苗要使用同一牌子。

【18：40】香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新冠肺炎病毒抗體持續效用暫時未知，疫苗可以減低嚴重併發症的風險。香港專家委員會將在未來檢視更多數據後再作建議。他又表示，曾經確診人士亦有再染病風險，故建議確診人士在康復後90日可以接種疫苗。

【18：36】聶德權指，疫苗接種有8大方面注意，分別是疫苗接購、緊急授權使用、疫苗接種優先群組、運送流程、疫苗接種安排、持續監察機制、疫苗接種紀錄、疫苗宣傳推廣

【18：34】聶德權稱，疫苗是（1）所有市民可免費接種；（2）自願接種計劃；（3）疫苗的接種資訊是公開、透明

【18：32】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始將主導疫苗接種計劃的工作小組。政府將分階段為市民接種，儲存、物流、接種人士登記及監察，會利用早前社區普及檢測經驗，做好溝通及解說，令疫苗接種計劃能有效推行

【18：30】現時政府每天可為約8萬名市民進行檢測，11月15日至12月20日，透過多個渠道，進行126萬次檢測。

【18：29】陳肇始表示，直至今日已就52個處所發出強制檢測公告，政府未來對強制檢測的力度會有所加大，未來亦會加強執法。社區有不同傳播鏈，因此會加大檢測力度，執法力度也會加強。希望政府發出檢測公告後，市民盡快進行檢測。

【18：27】陳肇始指，海外地區出現零星病毒變種個案，因此修改條例，就抵港人士強制檢疫，就病毒相關蔓延及模式，相關人士曾逗留地區，今天稍後刊憲，明天開始，英國抵港人士，要進行21天檢疫。

【18：24】食物及衞生局局長陳肇始表示，政府會適時向市民提供疫苗資訊，並加強監察疫苗接種後可能出現的不良反應，並將對數據進行分析。新冠疫苗研發期大為壓縮，不排除在大型。法例將為醫議人員提供民事法律責任保障，如接種人士出現不良反應，可向藥廠追討損失，保障基金將會提供法律援助。

【18：22】疫苗面世不等同於可以通關，要繼續嚴防疫情。

【18：20】政府會讓市民有接種紀錄，會以電子形式進行。創新科技局正建構電子系統，市民可在手機下載有關紀錄，包括接種第一針、第二針的紀錄，以及檢測紀錄。簡單而言，這是一個檢測及疫苗接種紀錄。

【18：18】市民對疫苗資料有一定知情權，所以進入接種環境時，會知道是接種另一款疫苗。市民可自行選擇在哪一個環境及時間接種，意味可選擇疫苗。

【18：17】政府的接種計劃，依賴環境及接種時間，醫院、私家診所、安老院或特定接種中心，很難會有多於一款疫苗選擇。

【18：16】政府考慮成立保障基金，若接種後，市民出現不良反應，基金會快速地為市民提供經濟援助。政府已制定相關機制及細則，目前正尋求法律意見。

【18：14】香港會按照外國做法，向藥廠提供免責權，如出現未能預見的嚴重不良反應，政府會承擔相關責任。

【18：13】若接種後出現不良反應，責任誰屬？林鄭指，疫苗經過測試、且會獲政專家檢測，接種疫苗好處遠比風險高。

【18：10】法例亦要求，市民要在知情情況下接種，政府已着手安排疫苗接種計劃。由於每款疫苗不同，每款疫苗運輸及儲存方式不同，政府會定時發佈有關疫苗詳情。政府已就此設立專責工作小組，由公務員事務局擔任、食物及衛生局局長擔任。

【18：07】將修改法例，容許食衞局局長在緊急情況下批准疫苗，用於政府大規模接種計劃之用，已就緊急使用疫苗設立顧問委員會，12位專家負責疫苗緊急使用工作，詳情名單稍後公布。

【18：06】林鄭月娥指，將會尋找第四種疫苗，以確保有足夠疫苗供市民使用。

【18：03】林鄭月娥指，參考衞生署建議，政府將採購兩種技術平台的疫苗，已和藥廠阿斯利康及牛津共同研發的疫苗達成協議，向港供應750萬劑疫苗，連同復星及科興的疫苗，意味特區政府已採購共2250萬劑疫苗，每次要打兩劑，所以已足夠香港民居使用。

【18：03】林鄭月娥指，要令市民安全有序接種疫苗，關注在疫苗供應緊張時，如何採購疫苗。

【18：01】行政長官林鄭月娥表示，今早召開了突別的行政會議，修改了疫苗使用的規例，並延長檢疫時間由14日至不多於28日。

【18：00】林鄭月娥即將會見傳媒。

另外，消息指，行會通過就使用新冠疫苗緊急立法，明年初提交立法會。行政會議今日召開特別會議，據聞通過就緊急使用疫苗立法。有傳媒最新引述消息指，行會賦權食衛局局長延長外國抵港人士的檢疫期，可以延至最長達28日。英國抵港人士檢疫期亦計劃延至21日。

此前，政府已禁止曾在英國逗留多於2小時的人士抵港；而已經由英國抵港的人士，須在指定檢疫酒店完成14日隔離後，再有7天強制家居檢疫令，並在抵港後第19或20日再次提交檢測樣本，結果呈陰性方可離開處所。

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編輯：趙穎妍