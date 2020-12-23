【新冠疫苗】林鄭擬下午交代採購疫苗進展　消息：行會通過緊急立法使用疫苗 （不斷更新）

▲ 消息指，行政長官林鄭月娥下午將會見傳媒，交代最新疫苗進展。（資料圖片）

港府早前公布採購新冠疫苗的新進展，已經與科興生物及復星醫藥的輝瑞BioNTech訂立預先採購協議，首批疫苗明年初到港。消息指，行會通過就使用新冠疫苗緊急立法，明年初提交立法會，行政長官林鄭月娥擬下午會見傳媒，公布最新採購疫苗進展。

有傳媒最新引述消息指，行會賦權食衛局局長延長外國抵港人士的檢疫期，可以延至最長達28日。英國抵港人士檢疫期亦計劃延至21日。

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此前，政府已禁止曾在英國逗留多於2小時的人士抵港；而已經由英國抵港的人士，須在指定檢疫酒店完成14日隔離後，再有7天強制家居檢疫令，並在抵港後第19或20日再次提交檢測樣本，結果呈陰性方可離開處所。

疫苗方面，林鄭月娥早前交代最新防疫策略，首次公開港府預先採購新冠疫苗的部署，目前已與兩家新冠疫苗開發商簽約，包括：1） 中國科興生物疫苗、2） 輝瑞、bioNTech疫苗，輝瑞與復星醫藥合作，由復星醫藥負責物流。

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編輯：趙穎妍