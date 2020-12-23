  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (三) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】林鄭擬下午交代採購疫苗進展　消息：行會通過緊急立法使用疫苗 （不斷更新）

Hot Talk 14:05 2020/12/23

分享：

消息指，行政長官林鄭月娥下午將會見傳媒，交代最新疫苗進展。（資料圖片）

港府早前公布採購新冠疫苗的新進展，已經與科興生物及復星醫藥的輝瑞BioNTech訂立預先採購協議，首批疫苗明年初到港。消息指，行會通過就使用新冠疫苗緊急立法，明年初提交立法會，行政長官林鄭月娥擬下午會見傳媒，公布最新採購疫苗進展。

有傳媒最新引述消息指，行會賦權食衛局局長延長外國抵港人士的檢疫期，可以延至最長達28日。英國抵港人士檢疫期亦計劃延至21日。

港府明年推全民自願打針•圖解三疫苗購置部署【下一頁】

中國疫苗科興1月率先抵港•一文看清科興、輝瑞、牛津疫苗特點【下一頁】

此前，政府已禁止曾在英國逗留多於2小時的人士抵港；而已經由英國抵港的人士，須在指定檢疫酒店完成14日隔離後，再有7天強制家居檢疫令，並在抵港後第19或20日再次提交檢測樣本，結果呈陰性方可離開處所。

疫苗方面，林鄭月娥早前交代最新防疫策略，首次公開港府預先採購新冠疫苗的部署，目前已與兩家新冠疫苗開發商簽約，包括：1） 中國科興生物疫苗、2） 輝瑞、bioNTech疫苗，輝瑞與復星醫藥合作，由復星醫藥負責物流。

 

相關文章：

【輝瑞疫苗】輝瑞、阿斯利康稱疫苗適用於變種新冠病毒　BioNTech︰調整疫苗只須個半月

【香港經濟】大和：失業率勢回升　市民對疫苗乏信心防疫措施或維持至明年中

【輝瑞疫苗】復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗　已與航空公司商討

 

編輯：趙穎妍

疫情 新冠肺炎疫情 林鄭月娥 立法會 採購 牛津 中國 疫苗

上一篇文章

【小米股價】小米午後升7%創新高　雷軍「賺一倍」豪言快實現、受惠恒指改革？

下一篇文章

【京東健康】京東健康升近9%逼200元　首日納港股通吸2.4億北水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.3%　恒指夜期收市跌12點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.3%　恒指夜期收市跌12點（不斷更新）
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第三日招股火熱　孖展錄近129億、超額認購148倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第三日招股火熱　孖展錄近129億、超額認購148倍（不斷更新）
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」
【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」