南極洲失守　現新冠肺炎確診案　

新冠肺炎持續擴散，南極洲亦失守智利軍方表示，南極半島Bernardo O'Higgins出現新冠肺炎確診個案，累計36人感染，其中包括26名陸軍人員和10名後勤人員，目前全部患者已回國接受治療。

【變種病毒】防變種病毒 日韓兩國均限制英國抵達航班及入境人士:【下一頁】

綜合外媒報道，在確定檢測結果為陽性之後，感染的36人目前已從南極基地被移送至智利南部進行隔離和監控。英國南極調查局的研究人員估計，在整個38據點中，約有1000人沒有發生任何事故，但是今年春天和初夏來往該地區的旅行增加了流動性，令感染風險上升。

報道提及，南極地區航行的一艘船的208名船員中，有3名船員確診，估計是第一批感染源頭個案，而其他船員於上周已接受了病毒測試。。

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯