【英國疫情】變種病毒遍全國 曼徹斯特利物浦均中招

源自英國英格蘭東南部的變種新冠病毒傳染性高，新冠肺炎疫情於英國迅速擴散，英國基因組學聯追蹤到變種新冠病毒的基本路線，發現英國至今已多達57地發現此病毒，包括曼徹斯特、利物浦等，專家指英國變種病毒傳播已幾乎擴散至英國全國。

英國確診再創新高 Boxing Day恐全國封城 【下一頁】

英國基因組學聯盟（Cog-UK）已分辨出，變種新冠病毒株「VUI 202012/01」起源至英格蘭東南部，並透過病毒基因排序檢測，在英格蘭45處地方、以及蘇格蘭及威爾士各6處地區都發現到變種病毒樣本。北愛爾蘭暫時未發現該病毒。

他們同時披露更多與變種新冠病毒相關病例，分別出現於英格蘭的利物浦（Liverpool）、萊斯特（Leicester）、曼徹斯特（Manchester）、伯明翰（Birmingham）及布里斯托爾（Bristol）區，充分揭示該病毒的傳播範圍。

此外，鄰近地區包括牛津（Oxford）、劍橋（Cambridge）及利茲（Leeds）等城市亦發現由變種病毒引起的感染個案。

蘇格蘭發現的相關病例，主要集中在格拉斯哥（Glasgow）；威爾士所發現的相關病例則出現在斯旺西（Swansea） 、紐波特（Newport） 及加的夫（Cardiff）附近。

責任編輯：郭麗明