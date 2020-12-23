  • 19°C
香港時間 : 20201223日 (三) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】變種病毒幾乎全國都有 曼市、利物浦等已中招

環球社會熱點 13:18 2020/12/23

分享：

源自英國英格蘭東南部的變種新冠病毒傳染性高，新冠肺炎疫情於英國迅速擴散，英國基因組學聯盟（Cog-UK）追蹤到變種新冠病毒的基本路線，發現英國至今已多達57地發現此病毒，包括曼徹斯特、利物浦等，專家指英國變種病毒傳播已幾乎擴散至英國全國。

英國確診再創新高 Boxing Day恐全國封城 【下一頁】

英國基因組學聯盟（Cog-UK）已分辨出變種新冠病毒株「VUI 202012/01」起源至英格蘭東南部，並透過病毒基因排序檢測，在英格蘭45處地方、以及蘇格蘭及威爾斯各6處地區都發現到變種病毒樣本。而北愛爾蘭則暫時未發現該病毒。

他們同時披露更多與變種新冠病毒相關病例，分別出現於英國利物浦、萊斯特、曼徹斯特、伯明翰及布里斯托爾（Bristol）區，充分揭示該病毒的傳播範圍。

此外，鄰近地區包括牛津、劍橋及列斯（Leeds）等城市亦發現由變種病毒引起的感染個案。

至於蘇格蘭發現的相關病例主要集中在格拉斯哥（Glasgow）、而威爾斯所發現的相關病例則出現在斯旺西（Swansea） 、南部紐波特市（Newport） 及加的夫（Cardiff）附近。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國疫情】政府警告封城4級防疫 將橫跨聖誕新年
2020/12/22
【英國疫情】政府警告封城4級防疫 將橫跨聖誕新年
【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國
今日
【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國
【英國疫情】法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明
今日
【英國疫情】法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明
【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗
今日
【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗
【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城
今日
【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城
傳染病 疫情 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城

下一篇文章

【英國疫情】威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【變種新冠病毒】或已傳入美國 福西：不感到驚訝（不斷更新）
【變種新冠病毒】或已傳入美國 福西：不感到驚訝（不斷更新）
【英國疫情】新冠變種病毒傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】新冠變種病毒傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現