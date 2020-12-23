  • 19°C
香港時間 : 20201223日 (三) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城

環球社會熱點 13:24 2020/12/23

分享：

【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城

英國疫情嚴峻，隨著英國發現變種新冠病毒，英國周二單日新增新冠肺炎確診數字再創新高。多間英媒報道指，英國政府正研究在「拆禮物日」（Boxing Day）實施全國封城，以防止英國變種新冠病毒蔓延。另外，英國政府亦有意在聖誕節前，在伯明翰實施封城。

英國周二新增36,804宗新冠肺炎確診個案，為歷史新高，確診個案累積至211萬宗。

威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令  【下一頁】

《鏡報》報道指，英國政府周二的會議中，討論在聖誕節前於伯明翰實施封城。

報道指，有一名參與會議人士指，認為新冠疫情正在迅速發展，因此政府需要以同樣的速度作出回應。

法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明 【下一頁】

該消息人士指，從「拆禮物日」後，英格蘭的其他地區亦可能進入第4級防控措施，以防止英國變種新冠病毒蔓延。措施包括，除了工作等必要外出理由，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉。

報道指，英國內閣在上周六開會時，已曾討論過將整個實施全國封城，但最終只決定在倫敦及英格蘭南部實施。

不過，報道指，因應疫情再趨嚴峻，英國政府再次考慮在聖誕節後，在全國實施4級防控措施。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【英國疫情】威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令
今日
【英國疫情】威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令
【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗
今日
【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗
【英國疫情】法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明
今日
【英國疫情】法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明
【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國
今日
【美國疫情】美疾控：英國變種病毒或已傳入美國
【英國疫情】美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測
2020/12/22
【英國疫情】美國擬實施入境限制 強制英旅客檢測
傳染病 疫情 聖誕節 伯明翰 英國 倫敦 英格蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）

下一篇文章

【英國疫情】變種病毒幾乎全國都有 曼市、利物浦等已中招
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【變種新冠病毒】或已傳入美國 福西：不感到驚訝（不斷更新）
【變種新冠病毒】或已傳入美國 福西：不感到驚訝（不斷更新）
【英國疫情】新冠變種病毒傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
【英國疫情】新冠變種病毒傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間13:00）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或封城（不斷更新）
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現