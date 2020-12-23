▲ 【英國疫情】確診再創新高 Boxing Day恐全國封城

英國疫情嚴峻，隨著英國發現變種新冠病毒，英國周二單日新增新冠肺炎確診數字再創新高。多間英媒報道指，英國政府正研究在「拆禮物日」（Boxing Day）實施全國封城，以防止英國變種新冠病毒蔓延。另外，英國政府亦有意在聖誕節前，在伯明翰實施封城。

英國周二新增36,804宗新冠肺炎確診個案，為歷史新高，確診個案累積至211萬宗。

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《鏡報》報道指，英國政府周二的會議中，討論在聖誕節前於伯明翰實施封城。

報道指，有一名參與會議人士指，認為新冠疫情正在迅速發展，因此政府需要以同樣的速度作出回應。

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該消息人士指，從「拆禮物日」後，英格蘭的其他地區亦可能進入第4級防控措施，以防止英國變種新冠病毒蔓延。措施包括，除了工作等必要外出理由，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉。

報道指，英國內閣在上周六開會時，已曾討論過將整個實施全國封城，但最終只決定在倫敦及英格蘭南部實施。

不過，報道指，因應疫情再趨嚴峻，英國政府再次考慮在聖誕節後，在全國實施4級防控措施。

責任編輯：林嘉莉