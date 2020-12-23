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【蘋果新專利】蘋果開發新技術　允許多個用戶安全共享一部設備

科技 13:25 2020/12/23

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蘋果最近獲得一項名為「在安全的區域中提供網域，支援多個用戶（Provision of domains in secure enclave to support multiple users）」的專利。

蘋果（Apple）一直允許用家在電腦設備Mac上開設多個使用者帳號，共用同一部Mac同時也有屬於自己的儲存空間。近日蘋果盼將功能延伸到iOS及iPad設備上，新專利顯示蘋果正在研究開發其Secure Enclave技術，安全地允許多個用戶共享一部iPhone或iPad。

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根據外國科技網站AppleInsider報道，蘋果最近獲得一項名為「在安全的區域中提供網域，支援多個用戶（Provision of domains in secure enclave to support multiple users）」的專利。專利書具體地描述蘋果如何安全地允許多個用戶使用一台設備，蘋果甚至提到支援的產品種類，當中包括iPhone及iPad。

蘋果在專利中指出，一部手機設備可以採用多個密碼和相關的加密密鑰，而這些密碼和加密密鑰可與設備系統上的每個不同用戶關聯起來，並讓不同用家對數據庫，進行不同級別的訪問。

新專利顯示蘋果正在研究開發其Secure Enclave技術，安全地允許多個用戶共享一部iPhone或iPad。（蘋果專利書圖片）

為了保護各個用戶的資料安全，據專利資料顯示，若用戶多次密碼錯誤並登錄失敗，系統便會啟用密碼限制功能，限制未經授權的用戶嘗試再次輸入錯誤密碼。盼能阻止惡意攻擊者嘗試以暴力方式猜撞密碼，破解後取得其他人的資料。

Apple Watch兩項新專利曝光　或新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭

責任編輯：曾曉汶

Apple 電腦設備 專利 iPhone iPad iOS

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