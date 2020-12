【酒店優惠】Eaton HK推官網獨家限時優惠　每晚500元起兼免費享用自助餐

▲ Eaton HK加推兩款全新官網獨家限時優惠,「逸‧日‧住獎勵計劃」有機會盡享免費用餐體驗,以及「五朝五夕」翌日延遲退房至下午五時。(Eaton HK提供圖片)

聖誕節將至,不少酒店均推出優惠吸客。即日起,Eaton HK加推兩款全新官網獨家限時優惠,包括「Stay More Earn More 逸‧日‧住獎勵計劃」,每晚500元起兼有機會於普慶餐廳盡享免費用餐體驗,以及「5 IN 5 OUT 五朝五夕」延遲退房,每晚521元起。

「逸‧日‧住獎勵計劃」下,凡連續入住Eaton HK三晚的客人可免費享用雙人自助早餐,而連續入住五晚的客人更可免費享用單人自助午餐,品嚐多款海鮮、刺身等。而住宿一星期的客人,更可額外獲得「逸‧雅」客房住宿一晚。



即日至2021年1月31日更推出「五朝五夕」優惠,只要於下午五時入住,保證翌日延遲退房至下午五時,玩足24小時,於整個住宿期間免費享用酒店的設施,亦可到米芝蓮食府逸東軒享用粵菜,更可到Tomorrow Maybe藝廊欣賞展品。

