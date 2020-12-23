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【酒店優惠】Eaton HK推官網獨家限時優惠　每晚500元起兼免費享用自助餐

商業 13:24 2020/12/23

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Eaton HK加推兩款全新官網獨家限時優惠，「逸‧日‧住獎勵計劃」有機會盡享免費用餐體驗，以及「五朝五夕」翌日延遲退房至下午五時。（Eaton HK提供圖片）

聖誕節將至，不少酒店均推出優惠吸客。即日起，Eaton HK加推兩款全新官網獨家限時優惠，包括「Stay More Earn More 逸‧日‧住獎勵計劃」，每晚500元起兼有機會於普慶餐廳盡享免費用餐體驗，以及「5 IN 5 OUT 五朝五夕」延遲退房，每晚521元起。

【消費優惠】SOGO Rewards會員計劃　推全新會籍級別

【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠　逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單
 
逸‧日‧住獎勵計劃」下，凡連續入住Eaton HK三晚的客人可免費享用雙人自助早餐，而連續入住五晚的客人更可免費享用單人自助午餐，品嚐多款海鮮、刺身等。而住宿一星期的客人，更可額外獲得「逸‧雅」客房住宿一晚。
 
即日至2021年1月31日更推出「五朝五夕」優惠，只要於下午五時入住，保證翌日延遲退房至下午五時，玩足24小時，於整個住宿期間免費享用酒店的設施，亦可到米芝蓮食府逸東軒享用粵菜，更可到Tomorrow Maybe藝廊欣賞展品。

【聖誕節】Eaton HK推節日浪漫住宿套餐　住宿連自助早餐899元起

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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