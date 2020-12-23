【英國疫情】威廉王子家族9人同遊莊園 涉違反限聚令

▲ 英國威廉王子與叔叔愛德華王子兩家人同時現身於王家莊園，涉嫌違反當地實施的6人限聚令。

英國的新冠肺炎疫情肆虐，更出現變種病毒，英國倫敦及英格蘭東南部正實施新的第4級防疫措施。英媒報道，英國威廉王子與叔叔愛德華王子兩家人同時現身於王家莊園，他們合共9人更一起散步，涉嫌違反當地實施的6人限聚令。

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英國王室過往都會於英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）的桑德靈厄姆宮（Sandringham），舉行聖誕家族聚會。但由於英國疫情肆虐，英女王及菲臘親王今年決定留在溫莎堡避疫，王室也避免舉行大規模家族聚會。

英媒報道，威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate）及3名子女周日（20日）晚上前往桑德靈厄姆宮，而英女王幼子愛德華王子（Prince Edward）一家四口也有同行，沿路欣賞莊園内的聖誕節主題燈飾。

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報道指9名王室成員觀賞燈飾時有保持社交距離，但他們都未有佩戴口罩。

桑德靈厄姆宮所在地區實施第2級防疫措施，來自不同家庭的戶外聚會人數上限為6人。因此威廉王子及愛德華王子兩家人，被指已經違反防疫措施。

責任編輯：鄭錦玲