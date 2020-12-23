【數碼轉型】企業推行雲策略　藉混合雲多雲架構帶來增長

▲ 雲端成企業必備項目 數碼轉型前需詳細規劃

雲策略是近年企業數碼轉型的核心項目，業界人士強調，無論最終採用混合雲或多雲（multi-cloud）等架構，事先的規劃與準備工夫非常重要，如果推行後才發現系統連接與運作上出現問題，事後需花費頗大成本作補救。

據調研機構IDG的研究，今年92%企業已最少有一部分的業務（例如基建、應用、數據分析），是以雲端技術進行，且此數字在18個月內升增至95%。現時，有逾半企業的機構以自設設備（on-premises）輔以雲端的形式為主，但以雲端系統為運作架構核心的企業佔比，預估會由現時的3成增至明年底的43%，反映雲端技術的重要性將持續提高。

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IT管理軟件供應商SolarWinds的首席極客Sascha Giese解釋，今年明顯見到企業對雲的興趣進一步提高，但因為成本與不確定性的問題，多雲方面現階段未算太普及。他續解釋，企業或會認為對私有雲能有比公共雲較高的掌控，但他認為，公共雲能不停推陳出新，有助企業吸納更先進的科技尋求增長，企業在如果雲架構欠彈性，就難以獲得這些優勢。

事前詳細規劃 否則事後補救成本高

事實上，混合雲以至多雲，營運上有不少好處，但企業推行前需有更好規劃。Giese指出，以混合雲情況為例，會有IT團隊將系統接上雲端，與連接企業位於不同地點的自置裝置兩件事相提並論，忽視了公共雲系統出現相容性問題的風險。而多雲方面，不同雲資源間連結與數據傳輸亦很容易出問題。他提醒，推行新的雲策略時，需盡早檢查不同平台的連接性，以防正式推行時有意外，並最好先進行測試，並強調設計要盡量全面，因為用戶可能會以意想不到的方法使用系統，導致問題發生，事後補救的成本更高。

他補充，不同行業推行雲策略亦有特定的問題需要克服，例如金融業有合規規定，令企業不能隨意將數據送上雲端，替代方案或包括將數據先在本地裝置加密才處理，但就需要更詳細的規劃。

記者： 周俊霖