【2021展望】瑞銀施德銘看好明年油價：「油價毫無疑問重上60元」

瑞銀財富管理投資大宗商品主管兼亞太區外滙主管施德銘（Dominic Schnider）接受本訪專訪時，預測明年全球經濟增長將高達6.1%，又指疫苗及經濟復甦的利好消息仍未反映在油市當中，認為如果疫苗能如預期利好疫情，油價明年「絕對、毫無疑問地」會重上60元。

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他解釋，商品走勢相對股票較滯後，其次是石油供需也將利好油價，他表示現在石油需求大約是每日9,400萬桶至9,500萬桶，而疫情前大約是1億至1.1億桶，而兩者相距的6000萬桶石油中，有八成都與旅行、航空有關。他料這些失去的石油需求會在明年下半年回來，即使石油輸出國組織（OPEC）成員國增加供應，但他認為增產需時、且幅度也不會太高。

至於為何將目標價定於60美元，他指當油價升至60美元，美國開採頁岩油也能盈利，供應便會增加，降低油價的上升壓力，但他認為油價仍有機會升高於60美元一段時間。

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