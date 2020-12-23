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【大灣區生活】中國高鐵試行「靜音車廂」　傾電話或交談需離開「靜音車廂」

環球政經 12:18 2020/12/23

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各位行走大灣區、甚至神州大地的港人，肯定遇過高鐵車廂內吆喝的大媽、奔走嘻笑的孩童，這些可謂中國高鐵的一大特色。不過，這特色有機會成為歷史，12月24日起，中國鐵路部門將在京滬高鐵、成渝高鐵的部分車次試點「靜音車廂」服務。旅客要接打電話或相互交談時需要離開「靜音車廂」，攜兒童出行的旅客亦要避免兒童喧嘩。

據內地傳媒報道，「靜音車廂」設在高鐵列車的3號車廂（二等座車）。旅客在乘坐「靜音車廂」時，應配合遵守5條「靜音」約定：

  • 在「靜音車廂」內保持安靜
  • 使用各類電子設備時佩戴耳機或關閉音源外放功能
  • 將手機調至靜音或震動狀態
  • 在接打電話或相互交談時離開「靜音車廂」
  • 攜兒童出行的旅客照看好孩子，避免喧嘩

【宏觀中國】境內旅遊繼續熱爆 元旦酒店預訂大增8成，請看【下一頁】

從今天（12月23日）開始，旅客透過鐵路12306網站、手機App、自動售票機等渠道購買京滬高鐵、成渝高鐵指定車次車票時，可選擇購買「靜音車廂」車票。

不過，內地有網民認為，「靜音車廂」或會令人有錯覺，在非靜音車廂可大聲聊天、播放音樂等；並認為要規定所有車廂都要靜音，「這才配得上高鐵一流的技術水準和舒適的環境。」

 

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責任編輯：葉卓偉

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