【宅經濟】Now TV推個人化用戶介面　支援多名使用者建立收看列表

▲ Now TV推出全新個人化用戶介面，提升用戶體驗，支援多名家庭成員設定個人化專屬介面，更可與Now隨身睇App同步。（Now TV網站圖片）

疫情下不少港人在家抗疫過聖誕，Now TV推出全新個人化用戶介面，提升用戶體驗，支援多名家庭成員設定個人化專屬介面。客戶只要一按Now TV遙控器上的Home掣，便可找到已訂購的直播頻道、點播節目及即租即睇節目。

【宅經濟】SHOPLINE推Facebook商業擴充套件 助中小企進軍社交媒體電商市場

【網絡安全】在家工作怕被黑客攻擊？ Sophos分享家庭Wi-Fi安全貼士

新推出的多名使用者功能，讓不同的家庭成員可享受個人化的Now TV體驗。每個 Now TV戶口可以讓最多五名家庭成員，建立「個人化專屬介面」。每個介面內包括個人收看列表、個人喜愛的直播頻道及自選服務。用戶按遙控器上的 Home 掣，便可收看已購買的內容及隨時繼續觀看還未收看完畢的節目，無需花時間搜尋節目。

Now TV個人化專屬介面與Now隨身睇App同步的功能，將於下月推出。每名用戶可在 App中瀏覽其喜歡的內容，並會同步與電視上接收個人化的節目推介。觀眾可以在其裝置上隨時隨地觀看已訂購的節目。此外，用戶亦可利用 Chromecast 或 AirPlay 功能，將Now隨身睇觀看中的電視節目，投射到電視上，享受大屏幕的觀看樂趣。

【網上工展會】廠商會即日起推網上工展會 至抵閃購低至1元及1折

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用