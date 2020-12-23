【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗

▲ 阿斯利康表示其研發的新冠疫苗可有效對抗變種病毒。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國出現變種病毒，外界憂慮各大藥廠研發的新冠疫苗，會否對英國變種病毒失效。部分藥廠更針對英國變種病毒，重新測試新冠疫苗的效用。牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）正研發新冠疫苗，阿斯利康表示其研發的新冠疫苗，可有效對抗變種病毒。

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新冠肺炎病毒出現變種，英國名為B.1.1.7 的新病毒株傳播力或提高70%，兒童更可能像成人一樣容易感染。

阿斯利康與牛津大學研發名為「AZD1222」的新冠疫苗。阿斯利康周二（22日）表示，其研發的疫苗含有新冠病毒尖刺蛋白的遺傳物質。該公司認為從新病毒株發現的遺傳密碼變化，尖刺蛋白結構似乎未有改變。

阿斯利康指其研發的疫苗，能訓練免疫系統來識別尖刺蛋白的不同部分。因此當人體免疫系統遭病毒攻擊時，也可有效消除病毒。

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《刺針》早前刊登牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗試驗數據，顯示牛津疫苗的整體效用率為70%。如志願者兩次接種全劑量疫苗，疫苗效用率達62%。如志願者先接種半劑疫苗，其後再接種一劑完整劑量疫苗，疫苗效用率達90%。

責任編輯：鄭錦玲