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【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》漏洞百出　開發商指銷量依然超1300萬

科技 11:49 2020/12/23

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CD Projekt Red母公司近日宣布，遊戲在商業上締造龐大成功，截止12月20日，《Cyberpunk 2077》銷量已衝破1300萬。

年度遊戲大作《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》公開發售不到兩星期，爭議不斷。更因《Cyberpunk 2077》中充斥著各種Bug、Drop frame（掉幀）及窒機等問題，被網民笑稱為「Cyberbug 2077」。不過《Cyberpunk 2077》開發商CD Projekt Red母公司近日宣布，遊戲在商業上締造龐大成功，截止12月20日，《Cyberpunk 2077》銷量已衝破1300萬。

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔

【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩

根據外國科技網站The Verge報道，CD Projekt Red母公司CD Projekt SA昨（22日）在一份投資者報告中透露，截止12月20日《Cyberpunk 2077》銷量已衝破1300萬。而該則聲明也特別提到，這個數字是截至當時處理過退款後整理出來的，即實際數字比1300萬還要多。

The Verge預計，一旦CD Projekt Red修復更多漏洞，並把遊戲重新發布後，銷量將會持續上升。

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》畫質及流暢度欠佳　玩家可申請退款

事實上，《Cyberpunk 2077》的Bug不斷，除了惹來玩家對CD Projekt Red不滿，更有消息指內部員工亦相當不滿。有員工指高層為了能讓遊戲更快進入市場銷售，將仍處於半成品階段的遊戲內容描述為已經完成且可遊玩狀態，甚至對外宣布遊戲準備上市消息，但實際上仍需更多時間作準備，令員工必須持續加班，以致後來遊戲問題層出不窮的情況。

同時亦有傳言指CD Projekt Red員工揚言造反，並要求公司高層出面致歉。而目前CD Projekt Red則未對此作出回應，僅表示不對公司內部會議討論項目作評論。

責任編輯：曾曉汶

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