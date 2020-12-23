【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港　天文台預測除夕元旦低至8度　一文睇清未來9天天氣預報

強烈寒潮下周中期抵港！

香港天文台預料，下周中期天氣顯著轉冷及有幾陣雨，除夕及元旦假期本港天氣寒冷，市區最低氣溫降至8度左右，新界氣溫會再低幾度。

據天文台的9天天氣預報，下周四除夕及下周五元旦，最低氣溫同樣為8度，最高氣溫亦只有13度。

▲ 聖誕節仲算溫暖。（來源：天文台9天天氣預報）

▲ 除夕氣溫急降至8度！（來源：天文台9天天氣預報）

民間氣象研究者「香港地下天文台台長」在Facebook專頁上表示，除夕及新年天氣寒冷已成定局，更預期氣溫預報仍有可能不斷調整，建議做好禦寒準備，特別留意獨居長者的情況。他日前表示，「天文台有紀錄以來最冷的除夕及新年，氣溫分別是6.9及6.0度。今年有機會被打破。」

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責任編輯：葉卓偉