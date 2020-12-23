【英國疫情】法國對英國有條件重開邊境 需取得病毒陰性證明

英國出現變種新冠病毒，多個國家向英國實施入境禁令，以防英國變種病毒傳入，影響英國與多國的日常運輸。有見及此，歐盟委員會向27個成員國提出無約束力建議，取消向英國實施的入境禁令。法國亦於周三起，容許持有72小時內有效的新冠病毒檢測陰性結果的貨車司機、法國及歐洲公民從英國入境。

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法國和英國與周二商討後，宣佈於周三放寬對英國的入境限制，恢復兩地運輸及交通服務。只要貨車司機、法國及其他歐洲公民持有72小時內有效的新冠病毒檢測陰性結果，可從英國入境當地。英國會提供所需的快速檢測設備。

同時，法國往來英國的航班、渡輪及火車歐洲之星（Eurostar）亦於同日恢復服務。

自英法邊境關閉後，有接近3,000貨車司機濟留於英格蘭南部，估計最快要待聖誕節才能紓緩現時情況。

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另外，歐盟27個成員國當中，大部分國家已對英國實施入境禁令，限制英國航班及旅客入境。歐盟召開緊急會議商討，並向成員國提出無約束力建議，容許持有新冠肺炎陰性檢測結果、或願意接受自我隔離的歐洲公民從英國入境。

此外，歐盟亦建議貨車司機等運輸人員，可豁免接受新冠病毒檢測，以及不受入境禁令所限。

責任編輯：郭麗明