【大行點睇】高盛摩通首予德琪醫藥「買入」評級　最高一間目標價睇升七成

高盛發表研究報告，相信德琪醫藥-B(06996)具有強大的研發及商業能力，有潛力成為亞太區腫瘤治療領域的領先企業之一。首次給予「買入」投資評級，目標價23.61元。

該行指，公司有12種候選藥物覆蓋新型致癌途徑，預期其主要資產selinexor的銷售將會在2021年底在中國以外的亞太地區開始，中國的銷售則在2022年展開，料及至2030年中國的經調整風險銷售額為32億元人民幣。除了selinexor，2021及2022年的其他里程碑還包括ATG-008(mTORC1/2)及ATG-016(XPO1)的早期試驗啟動，以及為另外三項資產進行IND申請。

另一間大行摩根大通發表報告，首次覆蓋研究德琪醫藥 ，予其「增持」評級，目標價30元，較現價高逾七成。

該行表示，德琪醫藥是亞太區處臨床階段的生物製藥商，其致力於研發治療癌症的創新藥。集團已策略性地建立一個高度選擇性及差異化的產品線，由12款具有合併可能的候選藥物組成，其中包括兩款針對大量未獲滿足醫療需求的後期臨床資產。另外，德琪醫藥亦有點對點的綜合平台，採用組合及互補的研發策略，以最大化其產品線的潛力。