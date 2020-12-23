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【高銀財困】九龍灣高銀金融國際中心買家疑與早前高銀接觸的為同一人　高銀：不評論市場傳聞（第二版）

股市 21:44 2020/12/23

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高銀金融 （00530） 今早開市前停牌。

高銀金融  （00530） 今早開市前停牌，停牌前報0.305元。高銀金融其後公布，停牌以待刊發內幕消息。據《蘋果日報》消息指，原由高銀金融持有的九龍灣啟祥道高銀金融國際中心，已遭接管人委託萊坊出售全幢物業抵債，成交額逾140億元，買家為獨立第三方FONG Tim，與高銀10月公佈其接觸的買家為同一人。本報曾向高銀金融查詢，不評論市場傳聞。

屢傳財困的高銀金融，自9月下旬遭接管人保國武（Cosimo Borrelli）宣佈放售九龍灣總部後，曾就總部業權與接管人對薄公堂，10月更稱擬向FONG Tim以143億元出售持有其高銀金融國際中心的兩間控股公司，最終法院頒令物業仍由德銀委任的兩名賜譽接管人控制及出售。

高銀金融2011年以約34億元、每方呎樓面地價4058元投得啟祥道商業地，並發展為1幢28層商廈，總樓面約85.2萬方呎，並於2016年落成。

高銀金融將於12月31日舉行董事會會議，省覽及通過高銀金融和其附屬公司截至今年6月30日為止的全年業績。此前，高銀金融在今年8月被德意志信託（香港）向百慕達最高法院提呈清盤呈請，有關聆訊被押後至2021年1月8日。

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相關文章﹕【高銀財困】高銀金融清盤呈請聆訊再押後至明年1月8日

【高銀財困】高銀金融終止配售協議　仍考慮進一步集資

【高銀財困】高銀復牌重挫26%　143億元出售高銀金融國際中心、斥清盤呈請人欠理據

 

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 高銀金融（00530） 金融 停牌 高銀

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