【新股IPO】海爾智家介紹形式上市　港股通吸資3.9億元

▲ 海爾智家以介紹形式在香港上市

內地家電龍頭－海爾智家 （06690） 今日以介紹形式上市，開市報24元，海爾智家首日即市高位見26.85元，收市報25.35元，成交達18.6億元。由於海爾智家A股（滬：600690）已在內地上市，海爾智家H股按例首日掛牌，即可納入港股通，獲北水買賣。

據港交所資料顯示，港股通（深圳）今日買入4.06億元海爾智家，沽出金額為1586萬元，淨吸資3.9億元。以買盤成交計，今日海爾智家約22%買盤來自北水。

海爾智家A股今日收報27.44元人民幣，升3.86%，較H股溢價約21%。

海爾智家早前完成私有化同系海爾電器（前上市編號：01169），並向海爾電器每股股東以「1.6股海爾智家H股+1.95元」作代價。海爾智家以協議安排方式私有化海爾電器早前在特別股東大會獲99.99%贊成票通過。

據公司早前提交招股文件，海爾智家業務主要分為三個業務分部，包括中國智慧家庭業務、海外智慧家庭業務及其他生活小家電及渠道分銷業務。公司旗下產品包括海爾、 卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA，並於超過160個國家和地區營運。

至今年上半年，海爾智家純利按年跌41.6%至36.1億元（人民幣，下同）；收入按年跌1.6%至957億元。

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編輯：麥德銘