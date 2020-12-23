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【小米股價】小米午後曾升9%再創新高　雷軍「賺一倍」豪言快實現、受惠恒指改革？

股市 16:22 2020/12/23

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小米再創新高　距雷軍「賺一倍」豪言相差多少？

小米 （01810） 發布小米11系列前夕，小米股價不斷創新高，午後曾升9%，高見32.35元，再創上市新高，最終收報31.9元，升7.6%，成交103億元，不但成為最佳表現藍籌股，成交更勝騰訊 （00700） 、美團 （03690） 。小米市值突破8000億元，成另一千億美元估值中資科企，也距離小米創辦人雷軍「賺一倍」的豪言，相差不足一成。

小米11系列12月28日發佈，詳情可見【下一頁】

小米創辦人雷軍當年揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，以招股價17元計算，意味即至少升至34元。按小米股價今日高位32.35元，小米股價再多升約半成，雷軍當日的豪言便能兌現；若以收市位31.9元計算，則再升約6.6%可達標。

小米股價今年以來累升逾1.9倍。

恒指大改革 同股不同權成份股上限5%建議放寬，可見【下一頁】

恒指公司周二公布諮詢文件，建議改革恒生指數，擬撤銷同股不同權股份上限5%的額外限制，日後所有公司不論公司架構都會劃一權重上限為8%。

不過，由於恒指公司同時建議增加成份股數目到65至80家，僅有2至3家股份可達權重上限，小米暫難與「ATM」、友邦 （01299） 爭奪權重，目前權重約3.9%的小米反而可能因應成份股增加而權重受壓。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 小米

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