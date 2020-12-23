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【航運寒冬】JAL安排地勤員工做神社巫女　應付新年參拜人潮

環球政經 11:26 2020/12/23

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疫情影響下，全球航空交通需求大減，空勤人員最受影響。日本航空（JAL）派遣女性員工，到神社擔任巫女（神社中輔助人員）。

據日媒報道，受新冠疫情影響航運需求減少，日本航空（JAL）日前派遣31名女性地勤員工到福岡縣的宗像大社學習，因每年正月(1月)是日本人到神社參拜的高峰，神社往往會人手不足。

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被派往神社的員工為女性員工，全部身穿傳統的巫女服——白色上衣及紅色緋袴，在宗像大社學習符咒與參拜。

日本航空（JAL）的職員預定由元旦日至1月11日在宗像大社幫手。日本航空表示，未來會繼續開展跨行業的交流，相信有關經驗有助提升服務質素。

 

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責任編輯：葉卓偉

日本航空 日本 福岡 航運 疫情

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