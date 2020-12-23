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【制裁中芯】嫌現時制裁中芯措施未夠辣 美國兩國會議員要求再出手

股樓投資 10:30 2020/12/23

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中芯國際 （00981） 因美國制裁被剔出MSCI及富時指數，以及被美國商務部列入實體清單，仍面臨進一步制裁。美國兩位共和黨議員，指美國政府需要進一步防止中芯獲得先進的美國技術。

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和眾議員麥克考（Michael McCaul）表示，現時美國商務部把中芯列入實體清單並不足夠，中芯仍然能取得幾乎所有半導體製造設備，需要堵截規則的漏洞。他指目前所有對中芯的銷售仍能自由進行，若不作出改變，中國對美國國家安全的威脅將無法受到限制。

中芯國際開市跌約1.5%至18.68元，其後該股倒升，現升約0.2%至19元附近。

 

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撰文 : 謝克迪,CFA

香港股票 中芯國際（00981） 制裁 中國 美國 美國共和黨

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