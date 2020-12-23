【科企聯手】WhatsApp控告黑客公司藉漏洞打造間諜程式　Google、微軟等科企聲援

▲ WhatsApp去年起控告以色列間諜軟件公司NSO Group，利用WhatsApp漏洞打造並在用戶Whatsapp植入知名間諜程式Pegasus。（法新社資料圖片）

科企之間競爭雖然相當激烈，但當面對網絡安全問題時，都會聯手對抗黑客。去年Facebook旗下的WhatsApp就控告以色列間諜軟件公司NSO Group，利用WhatsApp漏洞打造並在用戶Whatsapp植入知名間諜程式Pegasus。近日微軟、Google、思科等科企，就共同向法院提出意見陳述書（Amicus Brief）來聲援Facebook和WhatsApp。

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據外媒TechCrunch報道指，NSO Group主要銷售各種攻擊工具予不同的政府。去年開採了WhatsApp的CVE-2019-3568漏洞，透過打電話予WhatsApp用戶，就算使用者沒有接聽，也可把Pegasus間諜程式安裝到使用者裝置上，以蒐集裝置上的各種資訊，包括語音通訊、相機、電子郵件、定位、密碼等，預計全球有超過1400名受害者，包括記者、外交官、人權組織人士等。

而WhatsApp早於在2019年控告NSO Group，企圖根據美國《電腦詐欺及濫用法令》（ Computer Fraud and Abuse Act）與其它相關法例，來追究NSO Group的法律責任。NSO Group最近稱該公司是代表政府行事，應享有主權豁免（Sovereign Immunity）。而此主權豁免是主權國家或其代表在其它國家，不需為其行為受到司法的管轄。

面對NSO Group的反駁，微軟、Google、思科、GitHub、LinkedIn、VMWare及網路協會（Internet Association）就在本周提交意見陳述書，聲援WhatsApp。根據聯盟的意見陳述書指，NSO Group的存在增加了攻擊武器落入不法份子手上的風險。而且這些工具仍有機會落入其它政府的手上，並摧毀全球企業。

微軟同時擔心，NSO Group將會威脅人權，因為相當多的例子顯示，該公司的客戶以其工具來監控人權份子。聯盟認為，NSO Group是次尋求主權豁免，將會鼓勵新興的網路監控產業，任由它們開發、銷售並使用開採安全漏洞的工具。因此，他們均認為NSO Group應要承擔其法律責任。

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責任編輯：曾曉汶