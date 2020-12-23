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【疫市求生】零食入貨不容易　港人最愛抹茶都「有伏」？

商業 12:40 2020/12/23

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759阿信屋主打港人喜愛的日本產地貨品。（湯炳強攝）

CEC國際 （00759） 旗下759阿信屋成立於2010年，逾9成貨品來自海外。已故創辦人林偉駿因希望學習日式店舖經營模式，曾於門外設有自動販賣機。惟其執行董事林國仲稱，香港環境與日本不同，於店外設置自動販賣機較奇怪，現逐漸收回，僅於觀塘店外仍有擺放。

香港因環境因素於店外設有自動販賣機較難，逐漸回收只剩觀塘店外設有。（湯炳強攝）

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該品牌主打港人喜愛的日本產地貨品，他指，入貨不能按個人或員工試食結果而定，亦不能單純因應大眾普遍接受口味而決定，「價錢和品質OK就要」。他舉例，港人偏愛抹茶口味，按理不會「入錯」。但他苦笑稱，曾按日本暢銷的抹茶口味入貨後，香港市場反應較差，才發現「抹茶好陷阱」。

他解釋，日本抹茶零食有偏苦和偏甜，本地消費者偏好較重甜味，日本消費者卻偏好苦澀的味道。

他又指，港人對於辣味的態度很有趣，例如要包裝上寫地獄級的辣味，但實際味道只可以是微辣。故該品牌目前除了有專責採購部門，還根據10年入貨心得設計了一套系統，系化分析哪些貨品銷售較佳，只要新款符合該些條件，他都會考慮入貨。

記者：馬意文

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