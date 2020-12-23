【疫市求生】759阿信屋零食佔比收窄至逾20%　加大銷售糧油雜貨

港人因疫情更多親自下廚，刺激本地食品及糧油雜貨的銷售。CEC國際 （00759） 旗下759阿信屋受惠疫情帶動，糧油貨品銷售佔比從15%增至逾20%。但採購新款零食遇到困難，讓零食貨品佔比從逾30%跌至逾20%。

新冠肺炎下商務活動陷入停擺。CEC國際執行董事林國仲接受本報專訪時坦言，今年營商面臨多重困難，預料今年本地零售業務的營業額有單位數增長。為了令客人保持新鮮感，仍努力新增3,000款新貨品。

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公幹+物流受阻 今年少新貨變「悶」

他指，疫情下入貨主要面對3項困難，包括：

暫停公幹影響採購新品：759阿信屋主要貨源由日韓廠商直送或共同研發，今年廠商憂慮銷售減少推出新品，他又不能親身到當地，研發符合港人口味的新零食，導致店內利潤最高的零食種類，佔比從去年逾30%減至今年逾20%。

物流受影響：貨運船期延長，尤以歐洲貨最受影響，有船期由一個月變成兩個月。

消費者價格敏感度提高：剛爆發疫情時，銷售曾因搶購生活用品及食品而急升，但爆發第三及四波後，市場增加主打平價生活用品的競爭對手，銷售增長趨緩，他預料本地零售業務增長幅度今年只有單位數。

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對於難覓新貨源，就嘗試透過網絡或翻查去年展覽名冊，主動聯絡新廠商。過去只選擇外地一綫品牌，現時擴大至二綫。加上他認為必須盡量滿足消費市場需求，更舉例，當本地生活用品需求急升，即時加大採購糧油雜貨、廚具用品和急凍貨品，如日式冷麵汁、日式即煮咖喱和平底鑊等。惟他稱，遙距聯繫「傾貨都慢」，來回已花數月，形容今年零售業務較「悶」。

記者：馬意文