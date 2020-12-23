【反壟斷競爭】中國政府提出「九不得」 互聯網社區團購路難行？

早前官媒點名批評互聯網巨企經營社區團購，內地市場監管局於周二（22日）發布新規定，要求互聯網平台要嚴格遵守「九不得」的原則，並聯合商務部召開規範社區團購秩序行政指導會，出席包括騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）及滴滴等互聯網大型企業。「九不得」原則包括不可通過低價傾銷、價格串通、抬價等方式濫用自主定價權、不可違法達成、實施固定價格、限製商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議、不可實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為、不可違法實施經營者集中，排除、限制競爭，以及不可利用數據優勢損害消費者合法權益及不可利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營等、不得非法收集和使用消費者個人信息。

社區團購在疫情成為中國消費重要模式，不少大行亦以社區團購視為部分科網企業如美團及拼多多的新增長點。早前《人民日報》於月初指互聯網巨頭擁有大量資金、資源及技術，應該在科技創新有更多投入，而非「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，另外部分批發商指社區團購損害下游零售商的權益，拒絕向互聯網巨頭背景的社區團購公司供貨。

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