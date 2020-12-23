【異動股】光伏股全線上升 福萊特玻璃升近14%、信義光能升7%

▲ 中國推動新能源結構轉型，引發光伏股股價近日大幅波動。

中國推動新能源結構轉型，引發光伏股股價近日大幅波動，國家能源局昨日（22）提出明年中國風力發電、太陽能發電新增1.2億千瓦的目標，加快中國的風能、光伏發電發展。光伏股今日全線反彈，信義光能 （00968） 和福萊特玻璃 （06865） 股價皆創下上市新高。

截至上午11時43分，信義光能升7.4%，報19.34元。旗下信義能源 （03868） 升4.5%，報4.92元。福萊特玻璃升14.5%，現報30.7元。

此外，保利協鑫能源 （03800） 升9.9%，報1.44元。旗下協鑫新能源 （00451） 升8%，報0.231元。

風電股方面，順風清潔能源 （01165） 升6.3%，報0.203元。

內地近日頻頻宣佈新能源政策規劃，國家主席習近平在上周三至上周五（15至17日）的中央經濟會議中，承諾減少碳排放，爭取2060年前實現碳中和，並下令加快調整能源結構，發展新能源。國家工信部上周五（18日）宣佈放寬新增光伏玻璃產能限制，引發一眾光伏股股價上升。

大摩看好信義光能、福萊特玻璃能維持高利潤表現，詳情可看﹕【下一頁】

其後，國務院辦公室在周一（21日）發佈《新時代的中國能源發展》白皮書，內文提到新能源發展以後不再需要國家補貼，並加快風能、太陽能等新能源開發，光伏股周二全線下跌。同日，國家能源局提到明年中國新能源行業年度新增裝機規劃首次突破1億千瓦至1.2千瓦，推動新能源建設。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章﹕

【新能源股】習近平承諾減排 福萊特玻璃飈逾一成

【港股分析】施羅德：中資股明年「審慎樂觀」 小心光伏、家電股回吐風險

昆侖能源曾飈兩成 409億人幣售北京管道公司及大連LNG公司股權

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚