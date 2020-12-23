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【中芯國際】中芯國際午後曾升3%　美國議員批中芯禁令不夠嚴

股市 16:24 2020/12/23

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【中芯股價】中芯股價偏軟　富時羅素1月7日起剔出將中芯剔出指數

富時羅素表示，將從明年1月7日起，從富時中國A50指數和富時中國50指數中刪除中芯國際 （00981） 和海康威視（深：002415）。中芯股價周三先軟後轉強，早段曾跌1%至18.86元，午後中資科技股明顯大升，中芯國際午後曾升3%，高見19.6元，最終收報19.2元，升1.4%，成交逾14.5億元。華虹半導體 （01347） 午後曾升2%，高見46.9元，收市報45.7元，升0.7%。

美國月內將中芯國際納入「實體清單」，明言限制中芯國際採購10納米製程以內的相關技術和機器。

富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」，可見【下一頁】

美國兩名國會議員促請總統特朗普政府，加強阻止中芯接觸到美國高科技的行動。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）與眾議員Michael McCaul發信指，美國商務部周一公布的實體清單安排不夠嚴格，應該更加嚴厲，堵塞相關漏洞，確保中芯無法取得任何美國高科技。

相關文章：

【中芯國際】富瑞料實體清單對中芯影響有限　拜登政府不會收緊限制

【中芯國際】中芯遭美國納入「實體清單」跌近半成　成挑戰10納米工藝阻礙

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

香港股票 中芯國際（00981） 美國 中國

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