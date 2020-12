【美國經濟】特朗普要求國會修改紓困法案　威脅「留給下任政府處理」

▲ 特朗普在影片中表示,他要求國會交給他一個合適的法案,否則該項法案「將會留給下任政府處理」。

美國總統特朗普香港時間今天早上在社交平台Twitter上發佈一條影片,指國會昨日通過的9000億紓困法案是對美國人的恥辱(Disgrace),批評該法案並未提供足夠援助給中小企及受到疫情影響的餐廳。他要求國會修改法案,增加向民眾派發的紓困金金額。

特朗普在影片中表示,他要求國會交給他合適法案,否則該項法案「將會留給下任政府處理」("Or else the next administration will have to deliver a covid relief package"),引來外界猜測他會否拒絕簽署該項法案。

他續指,該法案內容長達5000頁,國會內根本「沒有人仔細閱讀」,該法案便已經在國會兩院倉促通過。他表示,600美元的紓困金金額太低,國會應該將其增加至2000美元,或者向二人伴侶派發4000美元。

此外,他亦提出,該法案內擁有太多不必要的援助措施,例如國家美術館在疫情下並不會開放給公眾,無需領取大筆補貼。

據外媒報道,財長姆欽、眾議院議長佩洛西等人暫時未有回應。

編輯﹕賴奕羚