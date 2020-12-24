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【紓困法案】特朗普要求加碼派錢額至2000美元　獲民主黨支持、周四眾議院表決（第三版）

宏觀解讀 01:17 2020/12/24

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特朗普在影片中表示，他要求國會交給他一個合適的法案，否則該項法案「將會留給下任政府處理」。

美國總統特朗普香港時間今天早上在社交平台Twitter上發佈一條影片，指國會昨日通過的9000億紓困法案是對美國人的恥辱（Disgrace），批評該法案並未提供足夠援助給中小企及受到疫情影響的餐廳。他要求國會修改法案，增加向民眾派發的紓困金金額。

特朗普在影片中表示，他要求國會交給他合適法案，否則該項法案「將會留給下任政府處理」（"Or else the next administration will have to deliver a covid relief package"），引來外界猜測他會否拒絕簽署該項法案。

民主黨同意特朗普建議

眾議院院長佩洛西回應特朗普言論，表示支持國會把紓困金增加至2000美元。參議院民主黨領袖舒默則表示，特朗普應該要先簽署法案，若美國人需要更多援助，國會可於未來草擬更多相關法案。

佩洛西更表示，眾議院計劃周四表決一項法案，將本周通過的抗疫紓困法案中的600美元紓困金替換為特朗普要求的2000美元。

她更表示，特朗普應向他的共和黨同僚、眾議院少數黨領袖麥卡錫施壓，令其同意要求眾議員一致通過這項法案。佩洛西表示，要想眾議院一致通過，麥卡錫的同意必不可少。

美國總統特朗普香港時間今天早上在社交平台Twitter上發佈一條影片，批評國會昨天通過的紓困法案。

特朗普於片中表示，，該法案內容長達5000頁，國會內根本「沒有人仔細閱讀」，該法案便已經在國會兩院倉促通過。他表示，600美元的紓困金金額太低，國會應該將其增加至2000美元，或者向二人伴侶派發4000美元。

此外，他亦提出，該法案內擁有太多不必要的援助措施，例如國家美術館在疫情下並不會開放給公眾，無需領取大筆補貼。

（第三版加入民主黨推動周四眾議表決提案內容）

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相關文章﹕【美國經濟】美國9000億紓困法案獲參眾兩院通過　規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

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編輯﹕賴奕羚

（第二版新增﹕佩洛西及舒默回應）

經濟 美國 補貼 疫情

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