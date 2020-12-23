【港股市況】恒指黑期跌56點　道指期貨跌79點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌200點，納指則創收市新高升65點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約66點，恒指料開報26053點。滙豐 （00005） ADR折合報39.59元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報568.19元，跌4.31元或近0.8%。

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即市走勢︰

【09︰02】人行開展1100億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1000億元人民幣。

【09︰02】高銀金融 （00530） 開市前停牌。

【08︰53】恒指黑期跌56點，報26039點。道指期貨跌79點，報29833點。

【07︰50】TCL電子 （01070） 表示，於12月22日收市後獲董事會主席兼執行董事李東生告知，擬於近日從市場增持不超過500萬股公司股份。

TCL電子遭審查股價急挫15%後 主席擬增持最多500萬股

【美國制裁】TCL電子遭美國國土安全部審查、股價跌15% TCL︰未收到政府通知 （第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.59元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報568.19元，跌4.31元或近0.8%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股個別發展，美國國會通過9,000億美元紓困方案，惟歐洲疫情發展仍不明朗，道指下跌，收報30015點，跌200點或0.67%；標指收報3687點，跌7點或0.21%，連跌3日；納指創收市新高，報12,807點，升65點或0.51%。

港股ADR收報26053點，跌66點或近0.3%。恒指夜期收報26118點，跌12點，低水1點。

道指跌200點港股ADR跌66點 紐約期油跌2%

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責任編輯︰梁浩碩