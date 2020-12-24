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專題:美國大選

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【恒指夜期】滙豐ADR高2.4%越40關　恒指夜期收市升45點（不斷更新）

股市 03:23 2020/12/24

分享：

港股市況不斷更新

港股周四平安夜僅半日市，夜期亦靠穩，收報26370點，升45點，高水27點，不過，滙豐外圍股價輾轉回勇，滙豐ADR較港高2%，突破40關，折算報40.3港元。

部分科技股反彈，小米 （01810） 升逾7%、京東健康 （09618） 彈近7%，股價齊齊創新高，連同美團 （03690） 揚逾3%，恒指在市場氣氛改善下升223點，收報26343點。不過，監管風險未緩解下，重磅互聯網股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟。美國總統特朗普據報要求修改紓困方案個人資助金額至每人2000美元，外圍市況如何反應亦將對港股後市有一定影響。

ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 40.49 +2.4%
騰訊ADR 571.33 +0.1%
阿里巴巴ADR 248.52 0.0%
網易ADR 143.35 -1.0%
京東ADR 328.63 -1.3%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【恒指改革】恒生指數藍籌變80　投資界猜潛在新貴、巨企走資多少？

【新冠疫苗】消息：行會通過就使用疫苗緊急立法 特首林鄭擬下午交代進展（不斷更新）

即市走勢︰

【03︰00】夜期收報26370點，升45點，高水27點。

【01︰21】滙豐ADR折算報40.3港元﹐較港高2%。

【00︰56】夜期升58點，報26383點，高水58點。

【22︰35】美股開市走高，恒指夜期則未跟上，報26321點，跌4點，低水22點。

【22︰00】夜期跌2點

【20︰54】恒指夜期報26319點，跌8點，低水26點。

【19︰12】恒指夜期報26329點，升4點，低水14點。

【17︰22】恒指夜期早段回吐，報26316點，跌9點，低水27點。

【16︰30】即月期指收報26325點，升195點或0.7%，低水18點。

【16︰10】恒生指數收報26343點，升223點。小米 （01810） 升逾7%，京東健康 （09618） 亦升近7%，2股齊創新高。美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升逾3%及5%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟。

【16︰00】恒生指數U盤前升208點，報26327點。

【15︰46】贛鋒鋰業 （01772） 升逾5%，高見91.55元。針對「12月22日起贛鋒鋰業金屬鋰全系列產品單價全部上調10%」傳言，贛鋒鋰業有關人士表示，受原輔材料價格上漲及市場供求關係影響，部分產品價格有所上調。對於簽訂長期協議的客戶，依然是按照合同約定的定價機制來執行。

【15︰37】港股尾市升約150點，報26271點。

【15︰34】壹傳媒 （00282） 升逾7%，高見0.285元。壹傳媒創辦人黎智英申請保釋獲批。

【黎智英被捕】黎智英申請保釋獲批 壹傳媒股價漲一成

【15︰19】ATMXJ中，仍以阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市向下，分別跌約0.2%。

【15︰00】上證升近0.8%；深證升近1%；創業板指升1.1%。

【14︰59】小米 （01810） 升近9%，高見32.3元，成交近85億元。

【14︰54】港股升幅擴大至200點，恒生指數報26320點。

【14︰42】中芯國際 （00981） 拉升3%，高見19.64元。

【中芯國際】中芯國際午後拉升3%　美國議員批中芯禁令不夠嚴

【14︰31】小米 （01810） 升近8%高見32元，市值突破8000億。

【14︰11】中資金融股逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾1%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌約0.7%。

【14︰08】京東 （09618） 升幅擴大至5%，高見333元。

【14︰02】本港地產股普遍續軟，恒地 （00012） 跌近0.2%；新地 （00016） 跌0.8%；新世界 （00017） 跌0.4%；長實 （00001） 升0.1%；信置 （00083） 升近1%

【13︰52】小米 （01810） 愈升愈有，股價升逾7%高見31.8元新高。

【13︰46】亞洲資產 （08025） 乾升七成，高見0.81元，僅5宗成交，涉3.4萬元。

【13︰42】美團 （03690） 拉升4%，高見289元。

【13︰41】港股午後升近150點，報26276點。

【13︰21】阿里巴巴 （09988） 午後轉升0.2%，報249.4元。

【13︰08】小米 （01810） 股價午後升幅再擴大至逾6%，高見31.55元歷史新高。

【13︰06】京東健康 （06618） 升逾8%，升穿今早高位，破頂高見198元。

【13︰04】敏華 （01999） 升半成，破頂高見16.88元。

【13︰00】港股午後初段升近100點，報26217點，升98點。

【12︰52】恒指黑期升132點，報26227點。

【12︰00】恒生指數中午收報26235點，升116點，小米 （01810） 升逾4%高見31元創新高；京東健康 （06618） 破頂升近8%，挑戰200元；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【11︰52】港股中午收市前升約120點，報26239點。

【11︰38】利亞零售 （00831） 特別息除淨，股價跌逾14%，低見0.68元。

【11︰37】海底撈 （06862） 升4%，高見61.8元；頤海國際 （01579） 升近9%，高見109.4元。

【11︰34】知乎據報籌備IPO　或選址香港或美國

【11︰30】內地股市半日向上，上證升近0.9%；深證升近1.1%；創業板指升1.5%。

【11︰24】大市升幅擴大至百點，恒生指數升116點，報26235點。

【11︰20】港股反覆向上，恒指升近85點，報26203點。

【11︰12】科指升幅擴大至2%，報8361點。

【10︰51】高鑫零售 （06808） 逆市跌0.8%，破底低見7.39元。

【阿里巴巴】阿里三高層加入高鑫零售董事會　阿里零售通總經理林小海任執董

【10︰46】小米 （01810） 升逾2%，高見30.35元再創新高。雷軍日前表示，「小米11」系列將於12月28日發布。

【小米股價】小米11系列12月28日發佈 小米升2%

【小米股價】小米升4%再創新高　距雷軍「賺一倍」豪言相差僅約一成

【10︰43】大市窄幅上落，恒生指數升約50點，報26169點。

【10︰37】阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%，低見245.2元。

【九不得】阿里巴巴股價跌逾1%　內地限社區團購「九不得」　

【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市跌逾1%　逾千買盤245元排隊低撈

【10︰20】安踏 （02020） 升逾2%，破頂高見115.7元。

【10︰17】海爾智家 （06690） 首掛，開報24元，最新報25.45元。

【新股IPO】海爾智家介紹形式首日上市　即獲納港股通

海爾電器私有化計劃獲法院批准 料23日退市、海爾智家H股同日上市

【10︰16】光伏股造好，福萊特玻璃 （06865） 、保利協鑫 （03800） 升一成；信義光能 （00968） 升8%，破頂高見19.68元；和卡姆丹克太陽能 （00712） 升逾6%。

【10︰12】濠賭股未止跌，銀娛 （00027） 跌近0.9%；金沙 （01928） 跌0.3%。美高梅 （02282） 跌近0.9%；永利 （01128） 跌近0.8%；澳博 （00880） 跌近0.6%；新濠 （00200） 跌1.6%。

【10︰09】港股升幅略為擴大至約70點，報26191點。

【10︰04】太睿國際 （01010） 復牌飈升四成，高見1.34元。太睿國際公布，中盈國際以每股1.345元向主要股東耀正國際收購約34.57%股權後，持股升至約43.66%股權而須按例按每股相同作價提出有條件強制性現金要約，較停牌收報0.9元溢價約49.44%。

【10︰04】思摩爾 （06969） 升半成，破頂高見57.95元。

【10︰00】艾碩 （08341） 瀉逾7成，低見0.185元。

【09︰58】汽車股向上，比亞迪 （01211） 升0.3%；吉利 （00175） 、華晨 （01114） 升1.8%；長汽 （02333） 升逾4%，破頂高見21.25元。

【09︰55】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾7%，高見196元，挑戰200元大關，京東健康市值突破6000億元。

【09︰54】春城熱力 （01853） 擬開展A股上市工作，股價升逾8%，高見2.21元。

【09︰45】保利協鑫 （03800） 升逾8%，高見1.45元。

【09︰43】港交所 （00388） 升0.7%，再試400元。恒生指數面臨大改革，恒指公司提出5大項建議，包括增加恒生指數成份股數目，由原訂上限50家股份，增加到65至80家成份股，所有恒生指數成份股不分「同股同權」、「同股不同權」架構，個股權重上限劃一為8%。

【恒指改革】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司　權重上限削至8%（附改革圖解）

【09︰43】恒生科技指數升1%，報8266點。

【09︰37】港股早段轉升，恒生指數升約20點，報26139點。

【09︰34】TCL電子 （01070） 反彈半成，高見5.58元。

【09︰32】京東健康 （06618） 升勢未止，股價今早續升近2%，高見189元再創上市新高。京東健康  （06618） 昨獲納入北水買貨名單後，北水昨日首日立即湧入，買入成交2.66億元，賣出成交0.25億元，淨流入2.4億元。

【京東健康】京東健康納港股通首日即獲北水撑場　吸2.4億股價再創新高

【09︰28】昆侖能源 （00135） 升近15%，破頂開報7.39元。中石油 （00857） 公布，旗下非全資附屬公司昆侖能源，向國家管網集團出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權，代價408.86億元人民幣。

昆侖能源曾飈兩成　409億人幣售北京管道公司及大連LNG公司股權

【09︰20】恒生指數開報26083點，跌36點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌近0.8%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升近0.2%。

【09︰18】人民幣中間價報6.5558，下調171點子。

【09︰13】即月期指開報26012點，跌118點或近0.5%。

【09︰02】人行開展1100億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1000億元人民幣。

【09︰02】高銀金融 （00530） 開市前停牌。

【08︰53】恒指黑期跌56點，報26039點。道指期貨跌79點，報29833點。

【07︰50】TCL電子 （01070） 表示，於12月22日收市後獲董事會主席兼執行董事李東生告知，擬於近日從市場增持不超過500萬股公司股份。

TCL電子遭審查股價急挫15%後　主席擬增持最多500萬股

【美國制裁】TCL電子遭美國國土安全部審查、股價跌15%　TCL︰未收到政府通知 （第二版）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.59元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報568.19元，跌4.31元或近0.8%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股個別發展，美國國會通過9,000億美元紓困方案，惟歐洲疫情發展仍不明朗，道指下跌，收報30015點，跌200點或0.67%；標指收報3687點，跌7點或0.21%，連跌3日；納指創收市新高，報12,807點，升65點或0.51%。

港股ADR收報26053點，跌66點或近0.3%。恒指夜期收報26118點，跌12點，低水1點。

道指跌200點港股ADR跌66點　紐約期油跌2%

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責任編輯︰梁浩碩

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