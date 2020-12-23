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【疫情焦點】全球確診新增37萬宗　美國新增18萬

Hot Talk 08:48 2020/12/23

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【疫情焦點】全球確診新增37萬宗　美國新增18萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月23日早上8時35分，全球累計78,464,461宗新冠肺炎確診病例，較上日增加377,491宗。累計1,723,912死亡個案，較上日增加9,108宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 157,539 18,645,055 330,306
意大利 13,316 1,977,370 69,842
英國 36,847 2,116,573 68,409
西班牙 8,544 1,838,654 49,520
法國 11,731 2,547,512 61,821
德國 10,243 1,556,611 28,241
中國 15 86,882 4,634
香港 0 8,301 132

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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