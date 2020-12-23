【疫情焦點】全球確診新增37萬宗　美國新增18萬

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【港股市況】恒指黑期跌56點 道指期貨跌79點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月23日早上8時35分，全球累計78,464,461宗新冠肺炎確診病例，較上日增加377,491宗。累計1,723,912死亡個案，較上日增加9,108宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|157,539
|18,645,055
|330,306
|意大利
|13,316
|1,977,370
|69,842
|英國
|36,847
|2,116,573
|68,409
|西班牙
|8,544
|1,838,654
|49,520
|法國
|11,731
|2,547,512
|61,821
|德國
|10,243
|1,556,611
|28,241
|中國
|15
|86,882
|4,634
|香港
|0
|8,301
|132
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩