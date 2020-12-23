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【Tesla】馬斯克︰曾試圖與蘋果接觸討論收購Tesla可能性　但遭庫克拒絕會面

股市 08:19 2020/12/23

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【Tesla】馬斯克︰曾試圖與蘋果接觸討論收購Tesla可能性　但遭庫克拒絕會面

蘋果（美︰AAPL）近日傳出蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出後，特斯拉（Tesla 美︰TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）於Twitter表示，曾經試圖與蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）接觸，討論蘋果收購Tesla的可能性，但遭庫克拒絕會面。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出　外電：蘋果擬24年開始生產汽車，詳情請看【下一頁 】

Ark Invest研究總監Brett Winton於Twitter發布了有關蘋果研推電動車Apple Car消息時，馬斯克回應表示，於Model 3計劃最黑暗的日子時，曾與庫克接觸討論蘋果收購Tesla的可能性，惟遭拒絕參面。

During the darkest days of the Model 3 program， I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla （for 1/10 of our current value）. He refused to take the meeting.

當時，Tesla市值只為現時的十分之一，Tesla收報640.34美元，跌近1.5%，Tesla現時的市值為6069億美元，在連續四個季度實現盈利後，Tesla本周正式加入標普500指數。

【Tesla】Tesla今晚入標指　分析：不太可能推高指數波動率

【Bitcoin】比特幣屢創新高　Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 庫克 標準普爾500指數 Tesla Apple

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