【Apple Car】馬斯克︰曾向蘋果兜售Tesla　庫克拒絕會面

蘋果(美︰AAPL)近日傳出蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出後,特斯拉(Tesla 美︰TSLA)CEO馬斯克(Elon Musk)於Twitter表示,曾經試圖與蘋果首席執行官庫克(Tim Cook)接觸,討論蘋果收購Tesla的可能性,但遭庫克拒絕會面。

Ark Invest研究總監Brett Winton於Twitter發布有關蘋果研推電動車Apple Car消息時,馬斯克發文回應,若消息是真會感到奇怪,並趁機展示Tesla 成果,如已在上海設廠,又指使用單一電池(monocell )驅動在化學上不可能,馬斯克續稱:

Model 3研發計劃最黑暗的日子時,曾與庫克接觸討論蘋果收購Tesla的可能性,作價只是現時市值的十分之一,惟遭拒絕會面。(During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.)