TCL電子主席擬增持最多500萬股 早段反彈升7%

▲ TCL電子主席擬增持最多500萬股

TCL電子 （01070） 昨日受累遭美國國土安全部審查消息，TCL電子股價昨急挫15%，TCL電子隨即公布主席兼執行董事擬增持股份。TCL電子今早反彈7%，現報5.6元，升7.3%。

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TCL電子表示，於12月22日收市後獲董事會主席兼執行董事李東生告知，擬於近日從市場增持不超過500萬股公司股份。增持計劃是基於其對公司未來持續穩定發展的堅定信心及對公司長期投資價值的認可，同時為提升投資者對公司的信心，以及促進公司持續、穩定、健康發展。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）指國土安全部在調查中發現，所有TCL生產的電視機均裝有後門程式，令用戶易於遭受網路攻擊及外洩數據，該部門現正就TCL電子進行審查。

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責任編輯︰梁浩碩