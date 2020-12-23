【美國制裁】TCL電子遭美國審查後CFO辭任、Gogoro前財務長接任　今股價反彈6%

▲ TCL電子主席擬增持最多500萬股

TCL電子 （01070） 周二受累遭美國國土安全部審查消息，股價單日急挫15%。TCL電子隨即公布主席兼執行董事擬增持股份，周三股價反彈6%，收報5.52元，成交2.23億元。TCL電子收市後公布，首席執行官胡利華已辭任執行董事及首席財務官，即日生效。

TCL表示，胡利華因為希望投入更多時間於其他公務而辭任，並確認與董事會並無意見分歧，以及無需就有關他的辭任事宜提請股東或聯交所注意。

TCL公布委任胡殿謙為執行董事、首席財務官。胡殿謙現年41歲，持有美國紐約大學史登商學院工商管理碩士學位，主修財務金融與會計，以及國立台灣大學工商管理學士學位，主修財務金融。他曾在里昂、高盛任職，2014年曾就任台灣Gogoro 財務長，2016年後先後在格威傳媒、裕元工業 （00551） 、鷹美 （02368） 工作。

TCL電子遭美國國土安全部審查、股價跌15% TCL︰未收到政府通知 ，可見【下一頁】

TCL電子早前公布，於12月22日收市後獲董事會主席兼執行董事李東生告知，擬於近日從市場增持不超過500萬股公司股份。TCL電子稱，增持計劃是基於其對公司未來持續穩定發展的堅定信心及對公司長期投資價值的認可，同時為提升投資者對公司的信心，以及促進公司持續、穩定、健康發展。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）指國土安全部在調查中發現，所有TCL生產的電視機均裝有後門程式，令用戶易於遭受網路攻擊及外洩數據，該部門現正就TCL電子進行審查。

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責任編輯︰梁浩碩