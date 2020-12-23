▲ 道指跌200點港股ADR跌66點 紐約期油跌2%

道指跌200點

美股個別發展，美國國會通過9,000億美元紓困方案，惟歐洲疫情發展仍不明朗，道指下跌，收報30015點，跌200點或0.67%；標指收報3687點，跌7點或0.21%，連跌3日；納指創收市新高，報12,807點，升65點或0.51%。

港股ADR跌66點

港股ADR收報26053點，跌66點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報39.59元，升0.14元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報568.19元，跌4.31元或近0.8%。恒指夜期收報26118點，跌12點，低水1點。

紐約期油跌2%

油價下跌，市場憂慮變種新冠病毒影響原油需求，紐約期油收報47.02美元，跌0.95美元或2%；布蘭特期油收報50.08美元，跌0.83美元或1.63%。

美滙指數升0.6%

資金流入美元避險，美滙指數升0.6%，報90.61。歐元兌美元報1.217；歐元兌日圓報103.59。

美國10年期債息報0.92厘。

紐約期金跌0.7%

美元上升，金價向下，紐約期金收報1870.3美元，跌12.5美元或或0.7%。現貨金於1862美元水平。



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責任編輯︰梁浩碩