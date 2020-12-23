【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」

（1）SaaS企業新紐科技 （新上市編號：09600） 今日第三日招股，孖展額逾百億元，在銀行年底收緊資金，券商孖展額度因而受限制下，孖展認購反應成績不俗。專家普遍認為，除了新股氣氛及科技板塊可看高一綫外，SaaS所面臨的互聯網監管風險較少，近日出台均與民生及存款相關，刺激投資者轉吼SaaS企業。

【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱 孖展錄得121.4億、超額認購138倍（不斷更新）

即睇開市9點半重點：

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（2）中央搵齊阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）及滴滴6家互聯網平台企業開會，「社區團購」要求遵守「九不得」，即9種不做得的營業模式。

【社區團購】內地針對社區團購出台新規「九不得」

（3）恒指公司近月預告的改革出台，昨以5大建議諮詢市場，市場最關注是新經濟股可成為成份股的數目會增加，現時只納入ATMX最觸目，隨着取消上市時間要求，及不分同股不同權等公司，中概股回歸後，恒指將更多姿多彩。

【恒指改革】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司 權重上限削至8%（附改革圖解）

（4）爆炒的京東健康 （06618） 上市以來已累升1.5倍，投資者追求爆升股，可以繼續觀望京東健康，以及從其他大型科網新股入手。

【京東健康】京東健康納港股通首日即獲北水撑場 吸2.4億股價再創新高

（5）阿里委派3人入高鑫零售董事會，預期業務將作進一步的整合。

【阿里巴巴】阿里三高層加入高鑫零售董事會 阿里零售通總經理林小海任執董

（6）Apple Car若明年登場，上游的產業鏈股於明年初就會有炒作，預期券商會陸續介紹相關股份，可善用hket App右下的書籤功能，將文章儲存，以便日後再追蹤股份表現。

【Apple Car】大和：蘋果若推電動車 福耀玻璃及敏實或受惠

（7）美滙指數今晨收報90.64，高盛繼續唱淡美元，料1年貶值9%，值得留意的是，滙市夾雜大國政治因素，是最難估的，僅作參考。

【美元危機】高盛續唱淡美元 料未來一年續貶9% 脫歐貿談可期維持看好英鎊

（8）昆侖能源賣出資產後，取得現金約370億元，預期50%用來派息。

中石油旗下昆侖能源以409億人幣 出售北京管道公司及大連LNG公司股權

（9）聖誕消費旺季，是零售業全年所寄望的時節，以賭股為例，限制入境措施的收緊，再度打擊收入，惟希望本輪的變種病毒疫情快過，明年迎接好年。

澳門禁21天到過外國的內地及港台居民入境 賭股憂聖誕檔期收入

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉